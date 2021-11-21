В Украине с 1 декабря вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, к концу года средний размер пенсионной выплаты в Украине составит 4 тысячи гривень.

Об этом рассказала в интервью «Фактам» министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, также вырастут предельные пенсии для украинцев в возрасте от 65 лет со стажем в 30/35 лет.

Субсидии. Кроме того, жителям регионов «красной» зоны начислят субсидии по увеличенным на 50% социальным нормативам потребления электроэнергии, горячей воды, газа и тепла. Глава ведомства также рассказала, что субсидии на отопление за октябрь начислят как за весь месяц. В тех областях, которые стали «красными» в конце октября, субсидии будут перечислены в ноябре.

Ранее стало известно, что пенсия в Украине с начала года в среднем увеличилась на 400 гривень. У отдельных пенсионеров выплаты выросли в среднем на 23 тысячи гривень.

Справка Finance.ua: