Мы на метро доедем

11 сен 2022 в 09:16

А какое удивительно красивое метро недавно открыли в Челябинске, комфортабельные, современные вагоны домчат нас в любой уголок города — героя, города — труженика! На улице похолодало, а в метро тепло, светло, сухо, вайфай на всех станциях, как всё чисто, красиво, современно, гордость берёт за страну! Всё сделано из отечественных комплектующих. После такого счастья прёт!, работать хочется, руки чешутся, ноги сами в пляс идут! Мы гордимся за страну! Спасибо нашему руководству и президенту!

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