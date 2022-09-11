Сборная Украины по баскетболу в воскресенье 11 сентября сыграет с Польшей в 1/8 финала 41-го чемпионата Европы среди мужских команд.

Матч Украина — Польша состоится в Берлине (Германия). Начало — в 13.00 по киевскому времени, передает Укринформ.

Победитель встречи сыграет в четвертьфинале с лучшей командой в матче Словения — Бельгия.

В других поединках путевки в четвертьфинал Евробаскета-2022 разыграют: Германия — Черногория, Греция — Чехия, Испания — Литва, Финляндия — Хорватия, Турция — Франция, Сербия — Италия.

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Чемпионат Европы продлится до 18 сентября.

Фото: Getty Images.