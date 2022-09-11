В Украине из-за полномасштабной войны возникли проблемы с дефицитом наличной валюты – ее сложно ввести в больших объемах. В результате банки отказывают клиентам, которые заказывают относительно крупные суммы долларов для покупки их в кассах. С покупкой безналичного доллара такие проблемы не возникают.

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Как говорится в жалобе на профильном форуме Минфин, клиент заказал доллары (так стоит делать, если вы планируете купить относительно большую сумму долларов в банке), а уже через несколько дней финансовое учреждение отменило сделки. «В среду заказал небольшую сумму в валюте, в пятницу после обеда приходит сообщение, что операция «скасована», при том, что специально ехал в банк за деньгами. При этом передо мной мужчина без проблем снял. Цензурных слов нету. Придется менять банк», – пожаловался клиент.

Речь идет о ПриватБанке. В ответ на жалобу в финансовом учреждении посоветовали попробовать валюту купить еще раз. При этом в банке отметили: «заявка на заказ наличных денег может быть отменена по причине временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за рубежа. Мы приносим извинения за предоставленные неудобства. В таком случае советуем подать новую заявку».

Отметим, в Украине нет причин для значительного роста курса доллара, при этом стоимость валюты уже превысила отметку в 40 грн/$. Новость о том, что доллар может подорожать до 50 грн/$ – элемент гибридной войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины разработал новые правила работы пунктов обмена валюты. Среди прочего ограничат курс, запретят рекламу. Также значительно повысят налоги – введут обязательный ежемесячный взнос в бюджет для каждого пункта обмена валюты.

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