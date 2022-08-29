Группа купила 75% доли в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% в ООО «Хангар»

ПАО АФК «Система» включило в ключевое событие второго квартала 2022 года формирование рыбопромышленного холдинга: в июле 2022 года группа купила 75% доли в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% в ООО «Хангар», специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы. На основе активов планируется сформировать крупный рыбопромышленный холдинг на Камчатке. Об этом сообщается в отчете АФК «Система» с неаудированными консолидированными финансовыми результатами по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка группы по МСФО за первое полугодие 2022 года достигла 427,76 млрд рублей (+22,8% к январю-июню 2021 года), скорректированный показатель OIBDA ‒ 155,14 млрд рублей (+34,6%). Рентабельность по скорректированной OIBDA по итогам второго квартала составила 40,1%.

Капитальные затраты группы снизились до 29,7 млрд рублей во втором квартале 2022 года в основном в связи с переносом сроков реализации части инвестиционных проектов портфельных компаний на фоне высокой макроэкономической неопределенности.

ПАО АФК «Система» – российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Выручка в 2021 году достигла 802,4 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2021 года составили 1,8 трлн рублей. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Московской бирже.