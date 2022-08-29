Министерства иностранных дел Ирана и России обсудили проекты всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет ТАСС.

«Есть программа всеобъемлющего сотрудничества России и Ирана, ее первоначальным текстом обменялись министерства иностранных дел двух стран. Полагаю, мы скоро перейдем к завершающему этапу на этом направлении», — сказал он.

Президент добавил, что «сотрудничество Ирана с Россией является стратегическим». «На повестке остается развитие коридора Север — Юг, которым мы занимаемся», — добавил он.

16 ноября 2021 года Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что иранская сторона готова заключить с Россией долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве. Предполагается, что соглашение будет заключено на 20 лет.