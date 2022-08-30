Украина в августе экспортировала 1,92 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а с начала 2022—2023 маркетингового года 3,62 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Экспорт зерновых

В августе в прошлом году было отгружено 4,6 млн тонн, а всего — 7,64 млн тонн зерновых.

Больше всего в августе было экспортировано кукурузы — 1,17 млн тонн (с начала текущего сезона — 1,33 млн тонн), далее следуют пшеница — 605 тыс. тонн (с начала МГ — 981 тыс. тонн), ячмень — 140 тыс. тонн (289 тыс. тонн), рожь — 0,5 тыс. тонн (0,5 тыс. тонн).

Экспорт муки в августе составил 6,6 тыс. тонн (с начала МГ — 10,7 тыс. тонн), в том числе пшеничной — 5,9 тыс. тонн (9,3 тыс. тонн).

Напомним

Ранее в Минагрополитики отмечали, что темпы экспорта зерна отстают от прошлогодних в 2,6 раза.

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