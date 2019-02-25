Цены на квартиры рухнули в полтора раза: что происходит — politeka.net

Как изменились цены на квартиры за последние 5 лет

За последние пять лет экономика Украины переживала не самые простые времена, и безусловно это сказалось на рынке недвижимости. Специалисты рынка недвижимости Украины проанализировали, какие цены на жилье в Киеве наблюдались на нем на протяжении последних лет.

Риэлторы часто разделяют периоды на рынке недвижимости Украины до Евромайдана (конец 2013 – начало 2014 года) и после этого. И действительно можно заметить, что после Евромайдана цены в долларовом эквиваленте значительно упали.

Например, если раньше в 2014 году квадратный метр в среднем по Киеву стоил 2.19 тысяч долларов, то теперь такая площадь обойдется в 1.51 тысячу долларов.

Хотя, стоит заметить, что если сравнивать самые минимальные цены на однокомнатные квартиры в 2014 и 2019 годах, то в раньше была возможность приобрести квартиру за одну тысячу долларов в Голосеевском районе (Саперная Слободка), а теперь же самой низкой ценой будет 18.7 тысяч долларов, но сразу в двух пунктах Соломенского района – в Александровской Слободке и на Шулявке (Солом.).

Самые дорогие квартиры из трехкомнатных сейчас это безусловно квартиры в Печерском районе – Верхняя Теличка и Зверинец – именно эти районы предлагают самые дорогие квартиры (по 5 950.0 тысяч долларов).

В 2014 году же самую дорогую покупку трехкомнатной квартиры можно было совершить всё в том же Зверинце на сумму 6825.0 тысяч долларов, а вот Верхняя Теличка в то время стоила гораздо дешевле – 2000 тысяч долларов.

В целом за эти пять лет цены на квадратных метр изменились следующим образом:

На однокомнатные квартиры с 2.05 тыс.дол/м до 1.56 тыс.дол/м

На двухкомнатные квартиры с 2.35 тыс.дол/м до 1.59 тыс.дол/м

На трехкомнатные квартиры с 2.57 тыс.дол/м до 1.67 тыс.дол/м

Падение цены на недвижимость очевидно. На самом деле оно продолжается еще с 2008 года – тогда наиболее стремительное снижение происходило в январе-марте 2009 года, когда многие владельцы квартир начали выставлять их на продажу, чтобы вернуть кредиты банкам.

Среди причин, почему цены начали активнее падать в 2014 году называют также инфляцию, резкое снижение уровня жизни, курс валют. Вторичный рынок почти остановился, зато стал активно развиваться первичный – ведь инвестирование в недвижимость стало одним из способов сохранить гривневые сбережения.

Напомним, долги украинцев за коммуналку достигли рекордной отметки.

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