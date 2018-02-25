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С УАЗом на груди. Открылся фирменный интернет-магазин одежды от ульяновских внедорожников

E-commerce25 Фев 2018
С УАЗом на груди. Открылся фирменный интернет-магазин одежды от ульяновских внедорожников
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Футболки, свиншоты, толстовки, шапки – поклонники наших «Патриотов», «буханок», «Хантеров» теперь могут не только ездить на них, но и пополнить гардероб эксклюзивной одеждой от любимой компании.


Коллекцию создавали с помощью российских дизайнеров. Наряду с внедорожником УАЗ героем первой лимитированной коллекции стал прославленный боксер Костя Цзю — амбассадор бренда.



— Я ознакомилась с богатой историей УАЗ и нашла вдохновение в легендарных моделях. Мне близок этот стиль. Я почувствовала дух свободы, волю к победе и широту души. В результате родилась базовая коллекция одежды. Форма изделий свободная, но при этом имеет четкие линии и создаёт ровный силуэт. Каждый элемент коллекции сочетается друг с другом, а также может существовать отдельно, давая возможность вам самим собрать целостный и гармоничный образ. Одежда предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. Коллекция ориентирована на мужчин, но у каждой модели есть размер, позволяющий женщинам подобрать и для себя понравившуюся вещь, — поделилась подробностями о создании одежды дизайнер Мила Выборных.


 


В коллекции представлены спортивные костюмы, толстовки, худи, свитшоты, майки, шапки.


Названия футболок, толстовок говорят сами за себя: «Костя Цзю», «Две легенды – один характер», «УАЗ Патриот». Цены на эксклюзив особой демократичностью не отличаются. Зато первым покупателям обещают подарок: оригинальные боксерские перчатки с автографом Кости Цзю.


С УАЗом на груди. Открылся фирменный интернет-магазин одежды от ульяновских внедорожников


Мария Сидорова,


Фото: uaz.ru

25 февраля 2018 г. 11:51

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