Развитие финтех-рынка в России — необанки и стартапы

Сегодня новые технологии (цифровые, телекоммуникационные, биометрические и т.д.) перестраивают индустрию финансовых услуг, активно вытесняя традиционных игроков и традиционные бизнес-модели. Интеграция новых финансовых решений позволяет изменять структуру потребления, сокращать затраты на определенный функционал (обработка клиентских баз, программы лояльности и др.

), повышать эффективность и качество бизнес-процессов (таргетирование целевой аудитории, скоринг и др.), а также существенно влиять на устойчивость развития профильного бизнеса и т.д. В результате индустрия финансовых технологий (или финтех) постепенно превращается в самостоятельный интенсивно развивающийся сектор современной экономики.

Рост популярности финтеха начался в 2008 году, когда мировой финансовый кризис вынудил финансовые компании сокращать расходы. Это совпало с бурным развитием рынка мобильных технологий, который продолжается и сегодня. Портативные гаджеты (смартфоны, планшеты, смарт-часы и т.д.) дали возможность человеку находиться в киберпространстве круглосуточно, куда постепенно перемещаются торговля, образование, общение, развлечения, рабочие процессы и т.д. Соответственно, новые условия жизни требуют новых способов обращения с финансами.

Таким образом, появляющиеся на базе подрывных технологий (анализ больших данных, искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, биометрия и т.д.) финтех-компании успешно заполняют эту нишу.

Такие организации, как показывает мировая практика, оперативнее традиционных финансовых организаций реагируют на изменения рынка, быстрее добавляют абсолютно новые продукты и услуги. Целевой аудиторией таких стартапов являются новые поколения потребителей, выросших на цифровых технологиях.

Глобальный рынок финансовых технологий является одним из самых быстрорастущих в мире. Количество пользователей финансовых технологий в мире, по экспертным оценкам, ежегодно растет на 15–20%, чему активно способствует рост проникновения интернета в мире. Но финтех-рынок сложен для комплексной оценки по причине его сильной диверсификации и недоступности данных по ряду направлений. В качестве иллюстрации приведем данные по ключевым сегментам сектора (платежам и переводам, личным и корпоративным финансам): совокупный объем транзакций в денежном выражении в этих сегментах, по предварительным оценкам, в 2019 г. составит 5,1 трлн долл. (+24% к уровню 2018 г.).

Уровень проникновения финтех-услуг в мире, 2018 г.

Источник: EY Global FinTech Adoption Index.

Основным источником финансирования финтех-проектов в мире является венчурный капитал, его доля в общем объеме финансирования составляет свыше 70%, по оценке McKinsey. Кроме того, можно выделить такие традиционные инструменты привлечения капитала, как сделки слияния и поглощения, а также прямые инвестиции и альтернативные, например, краудфандинг, краудинвестинг, P2B-кредитование, онлайн-факторинг. По оценкам KPMG, в 2018 г. финтех-стартапы привлекли от частных инвесторов со всего мира рекордный размер средств – свыше 100 млрд долл.

Основные драйверы и барьеры роста финтех-индустрии в мире

Драйверы

Барьеры

Наличие развитой цифровой и «традиционной» финансовой инфраструктуры, на базе которой легко реализовывать инновационные проекты

Неразвитая или неравномерно развитая цифровая и финансовая инфраструктура

Наличие квалифицированных и креативных кадров способных генерировать новые решения. Наличие благоприятных условий для «притока мозгов» из других стран

Дефицит квалифицированных кадров

Лояльность пользователей (физ- и юрлица) к «нетрадиционным» финансовым сервисам, включая краеугольные unbanked- и underbanked-сегменты

Низкий уровень технологической и финансовой грамотности населения

Высокий интерес инвесторов к инновационным финтех-проектам. Характерно для прозрачных условно развитых рынков

Низкий уровень доверия населения к финансовым технологиям. Склонность к консервативным форматам финансового обслуживания

Эффективное государственное регулирование, способствующее развитию финтех-проектов

Рост киберугроз и активная борьба с киберпреступниками

Непрозрачность рынков, вследствие чего высокие риски для локальных и зарубежных инвесторов

Недостаточно оперативное совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере финансовых технологии

В страновом разрезе наиболее зрелыми рынками считаются США и Великобритания. Однако другие регионы, в частности азиатский (например, Сингапур, Южная Корея), нацелены на создание собственных развитых финтех-индустрий. РФ также активно участвует в этом глобальном соревновании.

Отдельно стоит отметить разнородный состав игроков новой отрасли. Конечно, локомотивом выступают финтех-стартапы, но и традиционные финансовые организации активно стали вкладывать средства в современные технологии, чтобы не оставить инновационным компаниям поля для маневра и укрепить свои позиции. Но финансовые технологии проникают и в другие сферы. Сегодня конкурентами финансовых организаций становятся крупные интернет-корпорации, телекоммуникационные компании, ритейлеры, автопроизводители, производители электроники и некоторые другие игроки нефинансовой сферы – то есть обладатели обширных клиентских баз.

Глобальная инвестиционная активность в сфере финтеха в 2013–2018 гг.

Источник: KPMG.

Что касается ситуации в российской финтех-индустрии, то она находится на стадии своего формирования. Ключевыми предпосылками возникновения технологичной отрасли в нашей стране являются высокий уровень проникновения интернета и его доступность широким категориям населения, низкая маржинальность банковских продуктов и услуг, стремление к созданию экосистем традиционными участниками финансового сектора и потеря ими монополии на оказание финансовых услуг (выход на финансовые рынки ИТ-игроков).

По разным оценкам, уровень проникновения финтех-услуг и продуктов в стране колеблется в диапазоне 40–50%. Лидерами по проникновению являются мегаполисы страны (Москва, Санкт-Петербург и др.). В этих условиях новый рынок достаточно активно набирает объем. По оценкам Deloitte, в 2018 г. объем рынка составил 54 млрд руб. В 2019 г., по прогнозам аналитиков, объем финтех-рынка может вырасти до 60 млрд руб. (+11%), а в 2020 г. – до 65 млрд руб. (+8%). Замедление темпов роста объясняется высоким уровнем неопределенности на новом рынке.

Особенностью российской финтех-индустрии является концентрация технологических компетенций непосредственно в банковской системе, что объясняет, почему сегмент самостоятельных финтех-проектов (до 300 компаний) пока слабо развит по сравнению с другими зарубежными рынками, например, США, Великобритании, Сингапура и др. Банки же (например, «Сбербанк», ВТБ, «АК Барс» и др.) сами активно внедряют финансовые технологии, покупают перспективные стартапы или заключают стратегические партнерства, реализуют акселерационные и инкубаторские программы. Ключевая причина сложившейся ситуации – отсутствие интереса зарубежных и российских инвесторов к отечественным стартапам, а у традиционных игроков есть мощная ресурсная база.

Основные проблемы российских стартапов

Источник: данные «Стартап Барометр 2018», ФРИИ, EY.

Здесь стоит отметить, что поддержку рынку оказывают так называемые институты развития (Фонд «Сколково», ФРИИ, Ассоциация ФинТех и др.) в форме грантов, участия в капитале портфельных компаний, предоставления льготных кредитов. Альтернативные инструменты привлечения капитала (краудфандинг и краудинвестинг) пока только развиваются.

Отдельно стоит отметить, что в РФ постепенно развивается сегмент необанков («полноценные» банки с традиционным набором обслуживания) – новая сила финтех-индустрии, которая в перспективе должна изменить расстановку сил в глобальном финансовом секторе. В качестве примера крупнейшего отечественного банка можно привести «Тинькофф Банк» (стоимость компании в 2017 г. – 227,9 млрд руб., по оценкам Bloomchain Research). Среди менее крупных, но не менее технологичных игроков, можно отметить «Модульбанк», «Рокетбанк», «Точка банк» и др.

Важно обратить внимание на такой существенный барьер, как низкие реальные доходы населения. Одним из ключевых рисков традиционного финансового сектора является риск закредитованности. При этом онлайн-кредитование – один из ключевых продуктов на сегодняшнем финтех-рынке. В этом случае сокращение реальных доходов населения может потенциально привести к дальнейшему росту долговой нагрузки и снижению уровня жизни. В то же время люди, выбравшие «безопасную» сберегательную линию поведения, настороженно реагируют на новые технологичные финансовые решения. Низкая лояльность потребителей к финансовым продуктам и услугам, в свою очередь, приводит к их исчезновению с рынка.

Динамика необеспеченного потребительского кредитования в РФ

Источник: Банк России.

Несмотря на свою незрелость, российский финтех-рынок является высоко сегментированным. Направления, над которыми работают технологичные банки и российские финтех-компании, сходны с общемировыми. Это – платежи и переводы, цифровой банкинг, финансирование, управление капиталом, поддержка бизнеса, страхование, регулятивные технологии. Наиболее перспективными сегментами, которые будут активно развиваться в ближайшем будущем в РФ, по мнению аналитиков EY, являются платежи и переводы (8,8 трлн долл. в 2025 г.); финансирование (84,3 млрд долл. в 2025 г. – самый крупный сегмент); управление капиталом (2,6 млрд долл. в 2025 г.) и страхование (1,5 млрд долл. в 2025 г.). При расчете показателей учитывался потенциал финтех-стартапов, российских технологичных банков и прочих традиционных финансовых организаций.

Стоимость российских необанков на 31.12.2017 г., млрд руб.

Источник: Bloomchain Research.

Международные эксперты отмечают высокий технологический уровень российских стартапов по мировым меркам. Это позволяет предположить, что у российских финтех-продуктов может быть высокий экспортный потенциал, хотя большинство технологичных компаний не ориентированы на международную экспансию. Тем не менее сегодня, согласно экспертным данным, российские финтех-стартапы в основном представлены на одном из наиболее развитых финтех-рынков – рынке Сингапура. Но предпринимаются попытки выхода на другие рынки, например Японии, Пакистана и др.

В отношении кадрового вопроса можно отметить, что в условиях цифровизации экономики российский рынок труда претерпевает серьезные изменения, при этом ощущается нехватка квалифицированных специалистов, в частности, по финансовым технологиям. Свою роль сыграла и перманентная «утечка мозгов» по причине больших возможностей заработка за рубежом и реализации проектов, в том числе из-за отсутствия рынка для технологичного продукта.

Важным моментом является активное участие в развитии индустрии госструктур. Так, Банк России не только выполняет роль мегарегулятора, но и выступает инициатором и площадкой для развития финтех-проектов. При его участии уже реализован ряд проектов национального значения (Единая биометрическая система, Система быстрых платежей и др.). Как показывает мировая практика, поддерживающая государственная политика и соответствующее регулирование способствует развитию финтех-индустрии (например, в США, Сингапуре и др.).

Что касается непосредственно создания профильной нормативной базы, то уже запущен ряд законотворческих инициатив (например, введение «регулятивной песочницы», развитие открытых интерфейсов), направленных на определение правового статуса новых технологий и создание благоприятной для их развития нормативно-правовой среды.

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на имеющийся ряд проблем, российская финтех-индустрия активно развивается и имеет шанс стать одной из самых передовых в мире.

Представители финтех-индустрии в РФ

Подсегмент

Финтех-компании

Аутентификация и верификация

SafeTech, SondaPay, 1c-SIM

Онлайн-скоринг

Gridfore, Data Fuel, Double Data, Директ Кредит

Крупные компании, оказывающие комплексные финтех-услуги

Диасофт, Luxoft, БПЦ Банковские технологии

Электронная коммерция (мобильный и онлайн-эквайринг, маркетплейсы)

ECOMMPAY, ibox, PayQR, Uniteller, Центр корпоративных технологий,

Единая касса, LifePay, 2can, PayMe, Payler, Яндекс Касса, Qiwi Касса, ITB Technologies, Briskly, Beelme, Swip, Маркетплейс Беру, Маркетплейс Bringly, Яндекс Маркет, Финансовая платформа

Повышение лояльности (индивидуальные предложения) в сфере финансов

CASHOFF, Heedbook, Rubbles Customer, Insight, SweetCard, Thewaay

P2P-платформы

Альфа-поток, StartTrack, BoomStarter, Planeta.ru, Penenza,

МодульДеньги, Город Денег, Simex, MainTrust, VentureClub, SimplyFi, Fundico

Сервисы по управлению личными финансами

Easyfinance.ru, Panda Money, CoinKeeper, ДзенМани, Sanuel Family, Домашняя бухгалтерия, Drebedengi

Управление капиталом и инвестиционные решения

УК ФинЭкс Плюс, Cindicator, Optiacs, Unicombay, Simple Invest, Yango, Conomy right

Технологичное страхование

Insurion, Prosto.Insure, RegaRiskSharing, Sidenis

Другие финтех-сервисы

Why Happen, BrainySoft, QIWI Blockchain Technologies,

СКБ Контур, Eqvanta, DIS Group, B2BX Exchange, Russian Miner Coin, R-Style Softlab

Необанки

Тинькофф банк, Модуль Банк, РокетБанк, Touch Bank,

TalkBank, Яндекс.Деньги, Точка

Источник: на основе данных Bloomchain.

Данный список не является исчерпывающим. В список был включен ряд отдельных проектов традиционных участников, однако сами традиционные банки и компании, которые внедряют финансовые технологии внутри своей структуры, включены не были, за исключением инновационно-традиционного Тинькофф Банка.

Седых Инна

ведущий аналитик

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ

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