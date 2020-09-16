Распродажа на фондовом рынке США отменяется

16 сентября, 08:30

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Неделю рынок начал с позитива, завершив наихудшую неделю с марта, когда высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,1%, S&P 500 упал на 2,5%, а Dow — на 1,7%.

Золото и долгосрочные бонды не показали движения вверх, поскольку инвесторы не спешили перекладываться в защитные активы. Инвесторы поняли, что на рынках прозвенел важный сигнал краткосрочной ребалансировки, но широкомасштабная распродажа не началась.

Фондовый рынок

Очевидно, что сейчас мировая экономика находится в непростой ситуации. В ближайшее время на нее будет влиять целый ряд факторов. В частности, это президентская гонка, которая грозит ужесточением риторики внутри страны. В Сенате вновь были отклонены предложения по запуску нового пакета стимулов — демократы вновь заблокировали проект республиканцев, повышая вероятность, что ожидание продлится до президентских выборов.

Велика опасность обострения и внешних отношений — договоренность по покупке американской части TikTok еще не достигнута, в то время как дедлайн до блокировки в США все ближе. Вопрос не только в том, будет ли одобрена сделка на покупку Oracle американскими властями, но и китайской стороной — правительство Китая также может наложить вето на сделку, не желая поддаваться давлению США.

Немаловажную роль на рынках играют успехи с разработкой вакцины от коронавируса. На рынки вернулся оптимизм после того как AstraZeneca смогла возобновить третий этап испытаний в Великобритании. На прошлой неделе испытания были приостановлены из-за ухудшения состояния испытуемого, и акции компании обрушились в моменте на 6%. В это же время Pfizer обещает предоставить регуляторам результаты испытаний к концу октября.

В крупнейших банках отмечают бычьи сигналы на рынках, анализируя позиционирование в опционах (соотношение бычьих и медвежьих ставок на акции), однако стоит помнить о ряде рисков:

Несмотря на словесные интервенции разработчиков вакцины, ее еще пока нет, в то время как заболеваемость растет. Это создает вероятность повторного локдауна в экономике (Европа уже заявила о возможных частичных карантинах).

Кредитоспособность заемщиков снижается на всех уровнях, что может ударить по банковскому сектору;

Инвесторы меняют приоритет рынка с акций роста на акции ценности. Слишком быстрый рост создает высокие риски столь же сильного снижения.

Мировые ЦБ во главе с ФРС делают все возможное, чтобы вернуть рынки в рост в случае усиления волатильности, однако это не исключает возможных глубоких просадок и более частых, чем обычно, всплесков волатильности.

Компании

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