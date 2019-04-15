Прогноз МВФ по Украине: эксперт объяснил, что будет с экономикой и курсом доллара — Обозреватель

Экономика Украины сегодня имеет огромные перспективы для восстановления и притока инвестиций, курс доллара в ближайшие годы будет колебаться возле отметки 30 грн/$.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV экономист Евгений Невмержицкий, комментируя прогноз Международного валютного фонда по экономике Украины.

«Гривня будет оставаться довольно стабильной с небольшой девальвацией. Кстати, для экономики это довольно выгодно, потому что это способствует зарубежным инвестициям и туризму. Но относительно данного прогноза, хочу отметить достаточно большое значение субъективного фактора. Курс гривни – это отображение внутренней гуманитарной политики государства. Каким образом эта политика будет устанавливаться, таким и будет этот курс», – заявил Невмержицкий.

По словам эксперта, в течение последних двух десятилетий прогнозы международных финансовых организаций относительно курса гривни не сбывались.

«Например, никто не мог предвидеть те скачки курса, которые происходили с гривней в течение 2014-16 года. Никто не мог предвидеть, что этот курс резко стабилизируется после завершения банкопада в 2016 году», – напомнил он.

«Сейчас курс стабилизировался на уровне 26-28,5 грн/$. Если у нас политика будет стабильной, мы можем наблюдать то, что спрогнозировал МВФ. Я думаю, что этот курс будет стабильным, потому что Украина имеет огромные перспективы для экономического развития», – считает экономист.

Как отметил Невмержицкий, очень большое значение имеют выборы в Украине, «и мир уже ожидает использования тех сумасшедших перспектив, которые имеют место».

«В экономике огромное значение имеют именно ожидания. Весь финансовый мир, весь фондовый рынок работает на основании ожиданий. Я неоднократно приводил пример – когда победила Оранжевая революция, ожидания мирового капитала выросли очень сильно, в Украину зашли международные финансовые группы, были огромные инвестиции, за два года ВВП увеличился вдвое. То же самое может случиться и сейчас», – заявил он.

«Сейчас международные инвесторы наблюдают за ситуацией в Украине. Если все будет соответственно прогнозам, то мы можем наблюдать очень существенный заход инвестиций в нашу страну и существенный рост и восстановление экономики… Мы должны восстановить экономику, и эти перспективы у нас есть», – заключил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно прогнозу МВФ, доллар в Украине будет дорожать, но очень невысокими темпами. Через пять лет американскую валюту можно будет купить за 31,9 грн;

Инфляция будет снижаться, но до запланированного в НБУ уровня в 5% дойдет только в 2023-м;

Население Украины сократится на 800 тыс. человек к 2024 году. При этом ситуация с безработицей будет улучшаться. Если в 2019 году официальный уровень безработицы составит 8,5%, в 2024-м — 6,2%.

Украинский ВВП в 2019-м вырастет на 2,7%, тогда как мировая экономика – на 3,3%. До показателя в 3,3% Украине удастся дойти только к 2023 году.

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