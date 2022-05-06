Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго в течение 9 месяцев. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию il Messaggero.

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Воздействие на экономику

По словам еврокомиссара, нефтяное эмбарго повлияет на экономики стран ЕС, однако влияние на российскую экономику будет гораздо больше.

«Наше предложение состоит в том, чтобы прийти к эмбарго в зависимости от различных нефтепродуктов в течение девяти месяцев. Если сделать это в более короткие сроки, это может иметь последствия для мировых цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям», — заявил еврокомиссар.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что шестой пакет санкций ЕС, разработанный Европейской комиссией, предусматривает отказ от закупок российской сырой нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года.

Как сообщалось, Венгрии и Словакии — двум странам, сильно зависящим от импорта нефтепродуктов — дадут 20 месяцев, чтобы постепенно уменьшать российский импорт.

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В свою очередь, правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы ЕС освободило ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время.

Кроме того, Венгрия заявила, что будет блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России. В частности, нефтяное эмбарго.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад стал на путь отказа от российских энергоресурсов: так, например, Германия сейчас ищет альтернативы, Великобритания планирует полностью отказаться от них до конца года, а США уже ввели эмбарго.

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