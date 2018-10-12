Порошенко оказался за несколько километров от позиций боевиков

Президент Украины Петр Порошенко побывал на Донбассе в «считанных километрах» от позиций российских оккупационных войск — в Широкино

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает «ДС».

«Широкино. Считанные километры до вражеских позиций. Невероятные воины защищают нашу страну», — написал Цеголко.

Также о визите Порошенко в Широкино сообщила и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая правда «сократила» расстояние до нескольких сотен метров.

«Президент посетил Широкино. Населенный пункт, разбомбленный российскими оккупантами, полностью. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага — несколько сот метров», — написала она.

Геращенко отметила, что «это не первый визит верховного главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле».

Она также напомнила, что два года назад «Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном».

За эти года, почти четыре десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил президент, добавила она.

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