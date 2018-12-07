Петр Порошенко назвал явные параллели между нынешней Россией и нацистской Германией — Диалог.UA — Всегда два мнения

Не только украинское, но и международное сообщество с того времени, как страна-агрессор осуществила военную интервенцию на территорию Украины, сравнивает режим Владимира Путины в нынешней России и режим Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

Давая интервью американскому изданию The New York Times, президент Украины Петр Порошенко вспомнил события во времена Второй мировой войны, а также трагические события для Украинского государства в 2014 году, подчеркнув, что явно прослеживаются похожие действия, когда одна страна пытается с помощью военной агрессии перекроить всю карту Европы, переедет «Диалог.UA».

Он добавил, что нападение страны-агрессора в Керченском проливе, а также в Черном море не является чем-то отдельным, поскольку с того самого 2014 года РФ на систематической основе нарушает международные нормы, которые касаются мореходства и правовых договоров по акватории Азовского моря.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко своим недавним заявлением жестко поставил на место Владимира Путина, указав на то, что он не так уже силен, каким он себя выставляет перед всем миром.

Ранее Порошенко огласил одно-единственное условие, которое поспособствует значительному росту украинской экономики.





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