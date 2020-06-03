Новые тренды и новые инструменты

IT ManagerИТ в бизнесеИнфраструктура

Ольга Мельник | 03.06.2020

Актуальные тенденции в организации работы, требования, которые существуют в ретейле и электронной коммерции и предъявляются к инфраструктуре в целом и системам хранения в частности, – об опыте и

запросах заказчиков рассказывает Дмитрий Поляков, директор по продажам компании «Тела-Телеком».

На чем специализируется ваша компания?

Двенадцать лет назад мы начинали как интернет-провайдер, но вскоре основным нашим направлением стала системная интеграция, развитие сетевой и серверной инфраструктуры заказчиков. С точки зрения

технологий мы видим перспективу не только в серверной, но и в сетевой виртуализации, в виртуализации СХД и в целом в создании виртуальных дата-центров. Нам интересны концепция SDN и Open Networking, в

частности мы развиваем экспертизу по Cumulus Linux.

Наши клиенты – крупные сетевые ретейлеры, компании интернет-торговли федерального масштаба. Они используют преимущественно ИТ-решения онпремис, ведут самостоятельную разработку ПО, которое

разворачивают либо в собственных дата-центрах, либо на колокейшн. Около половины их вычислительных мощностей размещены именно таким образом. Публичные облачные инфраструктуры для этого сегмента –

лишь вспомогательный инструмент, ставка делается на собственные силы и мощности. Наши заказчики считают, что в стратегической перспективе это выгодней и безопасней. Даже пиковые нагрузки, которые

традиционно считаются бедой ретейла, в том числе онлайн-торговли, они в состоянии распределить своими силами.

Современное оборудование имеет много средств автоматизации, эти средства стандартизированы, и держать специалиста, который очень глубоко разбирается в «железе», теперь нет необходимости, поэтому

поддержка своей инфраструктуры уже не выглядит слишком сложной или слишком дорогой для крупных клиентов.

Поскольку рыночная ситуация быстро меняется, а интернет-маркетинг постоянно генерирует новые идеи, собственная разработка чаще всего ведется по гибким методологиям, с ключевым показателем «время

вывода на рынок», TTM. Поэтому практики DevOps у них широко востребованы и развиты.

С точки зрения инфраструктуры для наших клиентов критично быстродействие вычислительных систем, в частности наименьшее возможное время доступа к системам хранения. Недавний взрыв спроса только

усилил требования к объему хранения данных и к скорости обработки информации.

Массовое обращение к интернет-магазинам и онлайн-сервисам, необходимость многократно расширить доставку потребовали от этого сегмента большого напряжения, однако и перспективы развития существенно

изменились.

Уже в прошлом году нашим клиентам требовались универсальные системы хранения с низкими задержками, а теперь спрос на них стал еще выше. Выбор систем хранения Dell велик, однако поддержка технологии

NVME в моделях среднего класса появилась только что. Раньше ее полноценный вариант был реализован лишь в решениях высшей ценовой категории, но СХД PowerStore изменила положение дел. Мы считаем это

новое устройство очень перспективным и видим его востребованность нашими клиентами.

Какие преимущества Power Store наиболее значимы?

Основное отличие новой модели – полноценный массив NVME end-to-end в мидрендже, в этом классе такой производительности у Dell еще не было. Использована память NVMe All-Flash или Storage Class

Memory (SCM) с технологией Intel Optane. Существует немало приложений, требующих именно протокола NVME, и есть достаточно процессов, особенно в приложениях электронной коммерции. где необходимо

быстродействие и минимальная задержка обращения к накопителю, которую обеспечивает NVME. А потому в последние годы конкуренция ведущих вендоров СХД именно на этом направлении была особенно острой.

Dell EMC PowerMax, где тоже реализован NVME end-to-end, все же дороговат для большинства наших клиентов, и они не были готовы использовать его исключительно ради поддержки NVME. Сфера применения

PowerStore значительно шире.

В модели реализована поддержка основных протоколов (FC/iSCSI/NVMe/NFS) с гарантированным уменьшением объема данных с коэффициентом 4:1, увеличение производительности до семи раз и втрое меньшая

задержка. Это делает модель интересной для многих компаний, но Power Store – не замена всем остальным СХД Dell. Другие линейки по-прежнему актуальны в своих классах специфичных задач, при этом

PowerStore – универсальный «боец».

Другое существенное достоинство PowerStore – ориентация на контейнерную архитектуру и DevOps-методологию. СХД работает под управлением PowerStoreOS, имеющей контейнерную архитектуру, что

обеспечивает возможность переноса функций, стандартизацию и быстрое внедрение нового функционала. Поддерживаются ведущие среды управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware

vRealize Orchestrator, разработаны типовые плейбуки, а для тех, кому этого недостаточно, есть rest API и SDK. Dell – сторонник открытых технологий.

Уникальная особенность PowerStore – функция AppsON, которая позволяет запускать виртуальные машины на самой СХД и таким образом максимально сократить путь от данных до вычислений. Это происходит с

сохранением отказоустойчивости и доступа по протоколам SAN. PowerStore единственный специально созданный массив хранения, включающий встроенный гипервизор VMware ESXi.

Разумеется, весь кластер целиком в СХД не развернуть, но можно выбрать точечные нагрузки, для которых минимальные задержки наиболее критичны. Миграция виртуальных машин на Power Store выполняется

быстро и удобно. Яркий пример, когда этот подход может заметно поднять быстродействие приложений, – решения SAP AG, применяемые без SAP HANA.

Примечательная особенность новой СХД – возможность независимо масштабировать производительность и объем. Каждое устройство PowerStore можно «нарастить» до 2,8 PB эффективной емкости. До четырех

устройств можно объединять в кластер при необходимости увеличить производительность.

PowerStore не просто еще одна СХД. Эта модель – первая в новой линейке, технологическая платформа, которую вендор намерен развивать и поддерживать много лет, причем создана она с нуля, а не

является продолжением каких-либо более ранних разработок. В ней не предусмотрена обратная совместимость, но, по нашим наблюдениям, клиенты далеко не всегда испытывают необходимость в объединении

различных массивов хранения. Однако совместимость «снизу вверх» с последующими моделями производителем планируется.

Миграция не должна вызывать проблем: встроенные утилиты-мастера PowerStore Manager позволяют автоматизировать весь процесс миграции за десять кликов. Можно будет воспользоваться возможностями

обеспечения бесперебойной работы для переноса данных из существующих хранилищ Unity, SC, PS Series, VNX и XtremIO.

Более того, предусмотрен интересный механизм на случай, когда у клиента резко вырастет нагрузка, но не объем хранения. Программа Anytime Upgrade предполагает модернизацию и обновление контроллера

без переноса данных или простоев, причем без изменения договора и расширенного технического обслуживания. У Dell Technologies есть гибкие модели потребления ресурсов и оплаты, что снижает

операционные расходы и операционные риски.

Одно из самых распространенных требований заказчиков к ИТ-решениям – повышение их эффективности и надежности. Уменьшение числа ошибок, вызванных человеческим фактором – испытанный способ этого

добиться. PowerStore имеет встроенные средства автоматизации, которые позволяют исключить множество трудоемких ручных операций, таких как начальное размещение томов, миграция, балансировка

загрузки. Для оптимизации производительности и других параметров применяются инструменты машинного обучения, способные успешно справляться с задачами даже при неожиданных изменениях внешних

условий.

Почему вы уверены, что устройство с таким набором новых технологий и возможностей будет востребовано сейчас, на фоне ожидаемого экономического спада?

Мы говорим не об экономике в целом, а о вполне конкретных отраслях, переживающих период очень активного развития и роста. ИТ постоянно находится под нарастающим грузом требований дать больше

гибкости и вместе с тем простоты бизнесу. Корпоративная СХД, используемая онпремис, должна предоставлять такую же гибкость, как облако, быть даже более адаптивной, автоматизированной и легко

интегрируемой в существующее окружение. Именно с такой концепцией Dell выводит на рынок PowerStore, и это в полной мере отвечает запросам наших клиентов.

В конце периода самоизоляции всех интересуют прогнозы и возможные изменения. Какие перспективы удаленной работы видят ваши клиенты? Намерены ли они сохранить и развивать эту модель?

Да, наши наблюдения и общение с клиентами позволяют однозначно утверждать: опыт удаленной работы сотрудников, работающих с информацией, оказался удачным, качество коммуникаций руководителями и

владельцами признается вполне удовлетворительным.

В этом, безусловно, сказалась специфика отрасли, с которой мы работаем. Компании интернет-торговли и онлайн-сервисов не считают время, проведенное сотрудникам в офисе. Их намного больше интересует

результат работы, и они умеют его считать, оценивать. В этой сфере удаленная работа из любой точки мира и раньше была распространена и не казалась чем-то экстраординарным. Был накоплен и

технический задел: у персонала есть ноутбуки, решена проблема «последней мили» дома, развернуты VPN, предусмотрены и другие средства безопасности, онлайн-коммуникации знакомы и привычны. Конечно,

не для всех поголовно: апрель это наглядно показал. Шквальный спрос на гарнитуры, ноутбуки и все необходимые устройства для удаленной работы было непросто удовлетворить. Однако теперь технологии и

процессы налажены, а главное – видны результаты.

Много лет мысль позволить людям не приезжать в офис казалась слишком пугающей, а теперь, нет худа без добра, опыт показал, что ничего ужасного не происходит, «удаленка» – это не страшно. Многие

наши клиенты серьезно рассматривают вопрос смены офиса на значительно более компактный, увеличения числа сотрудников, работающих дома постоянно или большую часть времени. Во всяком случае,

электронная коммерция явно намерена закрепить и развить успехи, достигнутые в последние месяцы.

Узнать о решение больше, понять подходит ли оно для ваших задач и получить ответы на свои вопросы вы можете на вебинаре «PowerStore — новый midrange СХД от Dell Technologies», который 25 июня

проведет Артур Вартанян, эксперт Dell Technologies. Зарегистрироваться можно уже сейчас: https://tela-telecom.promo/

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