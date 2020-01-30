на пути к «несозидательному разрушению»

Сектор ритейла в США испытывает в последние годы серьезные проблемы: закрываются магазины, сокращается число рабочих мест, падает рентабельность. При этом развитие электронной коммерции не способно исправить положение в отрасли. Об этом говорится в исследовании проблем американского ритейла, подготовленном международной страховой компанией Euler Hermes («Ойлер Гермес»).

Как отмечают эксперты Euler Hermes, на первый взгляд, нынешняя ситуация в секторе ритейла в США представляет собой типичный пример того, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер называл «созидательным разрушением»: новые игроки пользуются преимуществами, которые предоставляет им растущий рынок, или же сами создают новые рынки, и все это происходит целиком за счет уже существующих компаний. В долгосрочной перспективе созидательное разрушение, как принято считать, должно оказывать положительное воздействие на экономику. Однако, если судить по цифрам, свидетельствующим об уменьшении количества компаний, сокращении рабочих мест и снижении рентабельности в американском ритейле, то получается, что более «молодой» фактор – а именно, электронная коммерция – не компенсирует разрушение «физически существующих» традиционных магазинов.

Рис. 1. Количество магазинов, продающих товары не первой необходимости в США

Несмотря на существенные расходы потребителей на покупку товаров не первой необходимости (discretionary consumer goods), в США с 2008 года закрылись более 56 тысяч магазинов, продающих подобные товары. Это составляет 10,7% от общего числа таких магазинов. Данные о ситуации в сфере занятости рисуют столь же мрачную картину: количество рабочих мест в отрасли с 2008 года сократилось на 670 тысяч (снижение на 9,6%). По данным Euler Hermes, на одно рабочее место, создаваемое в сфере электронной коммерции, приходится 4 с половиной рабочих места, исчезнувших в традиционном ритейле, продающем товары не первой необходимости. Причем если посмотреть по тем типам товаров, которыми торговали исчезнувшие магазины, то можно увидеть, что это широкомасштабное снижение их численности в основном соответствует проникновению интернет-торговли. Больше всего магазинов исчезло в сегменте товаров для хобби (hobby goods): игрушки, книги, аудио- и видеопродукции и т.д. Растущая склонность покупателей заказывать товары онлайн оказала негативное воздействие на посещаемость торгово-развлекательных комплексов и универмагов: численность сотрудников в последних сократилась сильнее всего (на 24,5%).

Рис.2. Динамика количества рабочих мест в розничных магазинах товаров не первой необходимости по сегментам в США, 2007-2019 гг.

Эксперты Euler Hermes обратили внимание на ярко выраженный рост неплатежеспособности крупных ритейлеров после 2015 года, при этом сумма их долговых обязательств превысила 45 млрд. долл. США. Наиболее резонансные случаи свидетельствуют также о существенном сокращении прибыльности компаний. Изучив отчетность 127 американских юридических лиц, эксперты Euler Hermes обнаружили, что один из каждых 10 ритейлеров, чьи акции котировались на бирже, обанкротился после 2008 года, а у еще 41% сократилась норма прибыли, особенно в сегментах универсальных магазинов, дискаунтеров и магазинов одежды.

Рис. 3. Крупные банкротства в секторе ритейла в США

Сегмент электронной коммерции является тем видом бизнеса, в котором «победитель получает наибольшую часть». Этот сегмент включает в себя ограниченное количество компаний. У лидеров – главенствующая доля продаж и, что еще более важно, основная доля прибыли. Переход в США от традиционных форм торговли к онлайн-торговле негативно повлиял на численность компаний, на трудоустройство в ритейле и на распределение прибыли. При всем росте общего объема выручки, электронная коммерция демонстрирует самую низкую среди всех сегментов ритейла медианную маржу по EBITDA. Распространение новых моделей бизнеса также несет в себе и риски, присущие подобной трансформации. Более того, в сфере электронной коммерции на рынок сумело выйти мало новых компаний: к этому сегменту относятся лишь восемь из 47 американских ритейлеров, которые с 2008 по 2019 год сумели разместить свои акции на фондовой бирже. Новые участники рынка демонстрируют самую низкую маржу, и в 2018 финансовом году лишь у трех из них наличные поступления превысили платежи.

Рис. 4. Медианная маржа по EBITDA по сегментам ритейла в США (EBITDA как % от выручки, 2018)

Что может означать для американских ритейлеров сложившаяся ситуация, при которой потери несут все игроки рынка? Эксперты Euler Hermes ожидают дальнейшего проникновения электронной коммерции в сектор ритейла и ужесточения конкуренции. В результате к 2025 году в американском ритейле исчезнут 500 тысяч рабочих мест и 30 тысяч предприятий. Во всех сегментах, за исключением торговли косметикой, произойдет значительное сокращение физических торговых площадей, при этом наибольшие проблемы будет испытывать торговля одеждой, электроникой и бытовыми приборами, а также промтоварные магазины (department stores). Скорость «разрушения», наблюдавшаяся в последние годы, существенно увеличится. Неизбежно произойдут новые банкротства крупных розничных торговых сетей, и это станет ключевым фактором в сокращении присутствия ритейла в разных регионах США. Euler Hermes предупреждает, что самые высокие риски дефолта крупных компаний – в сегментах торговли одеждой, обувью и аксессуарами, а также среди промтоварных магазинов. Кредитоспособность магазинов, торгующих мебелью и хозяйственными принадлежностями, вероятно, также ухудшится в связи с обострением конкуренции.

Что касается компаний, осуществляющих поставки тем ритейлерам, которые торгуют товарами не первой необходимости, то растущее проникновение электронной коммерции на рынок будет означать для них не только повышенные риски неплатежей, но и дальнейшее сужение их ассортимента. Это в свою очередь может отрицательно повлиять на их возможность диктовать свои условия контрагентам и на их прибыльность. Ныне действующим ритейлерам также грозит растущая конкуренция со стороны их собственных поставщиков.

Euler Hermes отмечает, что отсутствие полномасштабных данных не дает возможности проводить прямые сопоставления ситуации в секторе ритейла в США и в Европе, сложившейся за последние годы. Однако имеющаяся информация позволяет говорить о том, что в Германии, Франции и Великобритании некоторые сегменты в ритейле уже испытывают шок, сравнимый по природе и размаху с проблемами американского ритейла. Например, в этих трех странах количество рабочих мест в сегменте розничной торговли бытовыми приборами сократилось с 2009 года на 18%, 26% и 30%, соответственно. Эксперты Euler Hermes считают, что в крупнейших европейских странах, где уровень проникновения электронной коммерции пока еще ниже американского, также будет происходить дальнейшее сокращение количества магазинов и рабочих мест, пусть и не так быстро, как в США. Отдельные примеры свидетельствуют о том, что европейские розничные сети, как правило, способны лучше адаптироваться к меняющимся условиям и оказываются более жизнеспособными, чем американские ритейлеры. Кроме того, американские электронные торговые площадки пока сумели занять в Европе меньшую долю рынка по сравнению с США.

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