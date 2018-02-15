Лучшие предложения недели в онлайн-магазинах

Самые лучшие товары необязательно должны быть дорогими. Благодаря промокодам и купонам шопинг в Сети становится не только удобным, но и выгодным. Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых интересных предложений в интернет-магазинах.

С давних времен для привлечения покупателей продавец пользуется таким инструментом, как скидка. Снижая цену на свои товары, магазин стимулирует клиента покупать именно у него. С развитием онлайн-шопинга большую популярность приобрели купоны и промокоды – дисконтные комбинации букв и чисел, которые позволяют получать скидку на выбранные в интернет-магазине товары.

Оценить все преимущества покупок с промокодами легко могут читатели Dni.Ru. В специальном разделе на нашем сайте представлены лучшие скидочные предложения самых разных онлайн-ретейлеров: одежда, электроника и бытовая техника, товары для дома и многое другое.

Так, крупный интернет-магазин Lamoda предоставляет скидку 15% на все товары при покупке на общую стоимость от шести тысяч рублей. На сайте продавца можно найти широчайший ассортимент модной и удобной одежды для женщин, мужчин и детей.

Всего каталог интернет-магазина включает более тысячи популярных брендов. Среди них – Adidas, Lacoste, Mango, RIVER ISLAND, GAP и многие другие. Общее количество товаров на сайте Lamoda – более двух миллионов. Кроме одежды, здесь можно найти множество аксессуаров, косметики и парфюмерии, а также товаров для активного образа жизни. Поторопитесь, ведь действие промокода истекает через две недели.

Собственная служба доставки Lamoda Express работает в 66 городах России. Доставка осуществляется бесплатно. Огромный плюс – весь товар можно примерить перед оплатой заказа курьеру. Если одежда или обувь не подошла, вы вправе не платить за товар.

Щедрую скидку по промокоду в размере 10% на весь ассортимент подготовил для своих покупателей интернет-магазин MELEON. Это один из крупнейших онлайн-ретейлеров России, ежемесячно его услугами пользуются более 20 тысяч человек.

На сайте можно найти товары для дома и кухни, фитнеса и красоты, игрушки, массажеры и многое другое. Работники магазина быстро оформят заказ и упакуют нужный товар. У MELEON действуют тысячи пунктов выдачи по всей России, поэтому можете не сомневаться: ваш заказ в целости и сохранности дойдет в любую, даже самую отдаленную точку страны.

Хорошие новости есть и для любителей чтения. Крупнейший сервис электронных книг в России «ЛитРес» дает скидку по промокоду 50% на одну покупку. Заходите в специальный раздел на Dni.Ru, копируйте комбинацию купона и выбирайте любую и 875 тысяч электронных книг на русском и английском языках. Кроме того, посетителям интернет-магазина доступны для скачивания 10 тысяч аудиокниг.

Ежемесячная аудитория сервисов «ЛитРес» – более 12,5 миллиона человек. Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания электронных книг, в том числе «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» для мобильных платформ под управлением операционных систем iOS, Android, Windows Phone 8.

Выгодное предложение предоставляет своим покупателям интернет-магазин «ВольтМаркет». Скидку 5% по промокоду можно получить при приобретении трехфазных электромеханических стабилизаторов.

Voltmarket.ru специализируется на продаже электротехнического оборудования известного российского производителя ЭТК «Энергия». Высокотехнологичная продукция изготавливается квалифицированными инженерами с учетом отечественной специфики.

«ВольтМаркет» организует доставку в любой город России в кратчайшие сроки с оплатой при получении. В России действуют более 500 пунктов самовывоза. Магазин предоставляет покупателям две недели на проверку товара, обмен-возврат происходит без проблем. Вся продукции на гарантии – от года до трех лет.

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