Китайские СМИ: 5000 самолетов НАТО приготовлены бомбить Россию

Соединенные Штаты Америки привыкли осуществлять контроль над Российской Федерацией во взаимодействии с Европой. Однако, в последнее время у стран Евросоюза полным-полно собственных проблем, поэтому США в случае открытой военной конфронтации с Россией придется рассчитывать лишь на себя одних.

Об этом пишет китайское издание «Цзиньжи тоутяо». По мнению авторов статьи, российское правительство ведет себя вполне уверенно и верно: Кремль и не думает беспрекословно слушаться Вашингтон, но и не идет по пути агрессии. Все, что Россия делает — исключительно в интересах страны и национальной безопасности, отмечают сотрудники китайского средства массовой информации.

А вот США, пишут в «Цзиньжи тоутяо», ведут себя иначе. С каждым годом в восточных странах Североатлантического альянса вроде Польши или стран Прибалтики появляется все больше и больше военных баз НАТО. Согласно лишь официальной статистике, в восточных странах Североатлантического блока сосредоточено несколько сотен тысяч солдат и более сотни танков.

Любопытно, что в НАТО, кстати, основное преимущество своей армии видят в Военно-воздушных силах. При необходимости, считают там, страны-участницы альянса могут в краткосрочный период подготовить к бою порядка 5 тысяч военных самолетов. Однако авторы материала в «Цзиньжи тоутяо» заявляют, что сомневаются в этом.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, почему же Европе в последнее время стало чуть ли не все равно на противостояние двух сверхдержав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что среди европейских стран наметился серьезный раскол. И столкновение мнений, бурлящее в Европе сегодня, лишь одна из многих и многих причин зацикленности ЕС на себе и своих внутренних проблемах.

Также «Правда.Ру» писала о том, что, по мнению американского издания «The National Interest», Россия и Китай совместными силами могут стереть с лица Земли авиацию США.

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