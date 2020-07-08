«Инжиматик» представил сорбционные 3D-сенсоры прямого обнаружения протечек воды и углеводородов

IT NewsФакты и прогнозыТехнологии
| 08.07.2020
Компания «Инжиматик» представила “3D-гидросенсорные сети раннего обнаружения протечек строительных конструкций”. Они помогут предотвратить аварии на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и
энергогенерирующих объектах промышленности.
Отмечается, что 3D-сенсоры превосходят мировые аналоги по чувствительности и скорости реакции.
Датчик может срабатывать, находясь в любой точке пространства. Первые признаки протечки воды выявляются за 1-3 сек. Для нефти и бензина, дизельного и авиационного топлива, а также сжиженного
природного газа время срабатывания составляет от нескольких секунд до 10-15 мин.
«Инжиматик» уже заканчивает разработку «экологических» сенсоров прямого обнаружения появления нефтепродуктов непосредственно в земле. Это позволит впервые в мировой практике реализовать возможность
организации независимого онлайн-контроля загрязнений нефтепродуктами территорий вокруг хранилищ топлива, бензоколонок и терминалов.
Британский институт BRE Global — исполнительный орган системы международной «зеленой» сертификации BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), — признал разработку
«Инжиматик» “зеленой” и инновационной. В практике международной сертификации BREEAM это первая российская разработка, получившая инновационный статус и рекомендованная к внедрению.
нефтегаз
Инжиматик