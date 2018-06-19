Эксперт: Избранный вектор экономической интеграции Украины потерпел сокрушительное фиаско

Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что, привыкнув за 4,5 года к повсеместной безнаказанности и вседозволенности, государственная политика официального Киева интерпретировалась в провокации, а также в двуличную лицемерную риторику, далекую от интересов и жизни населения Украины.

«Заявленный в 2014 году вектор на построение «Экономического чуда Сингапура» буквально через несколько лет превратил экономику Украины в руины. Мы в наших исследованиях неоднократно акцентировали внимание на рекордном падении макроэкономических показателей Украины, именно в период 2014–2018 годов. Отмечу лишь, что ВВП Украины за 3 года сократился на 63,6%, а по данным ООН, свыше 60% населения страны оказались за чертой бедности», — подчеркнул эксперт «Украинского выбора».

Он отметил, что избранный вектор экономической интеграции Украины потерпел сокрушительное фиаско, а экономическая часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом обернулась падением экспорта отечественных товаров за период 2014–2017 гг. на 46,2%. «Для экономики и промышленности Украины эти потери оказались катастрофическими. Аппроксимация свыше 400 европейских стандартов и технических регламентов в отечественную практику не привела к реальной конвергенции законодательств Украины и ЕС», — сообщил А. Колтунович.

По его словам, незнание истинных причин экономико-политического и социального коллапса в стране сказывается на дальнейшем состоянии всех сфер жизнедеятельности Украины. «Ни для кого не секрет, что вектор официального Киева, направленный на евроинтеграцию Украины, оказался обманом. По пути в ЕС Киев забыл о рядовых украинцах, в результате чего растущий социальный разрыв стал современной реальностью зажившей по-новому европейской Украины», — считает экономист.

Как пишет Колтунович, неэффективность экономической модели развития Украины отображается в крайне низком уровне жизни. Более того, единственная по-настоящему успешно реализуемая на протяжении последних 4,5 года реформа в Украине — это превращение страны в аграрно-сырьевой придаток и деградация конкурентоспособных высокотехнологических секторов промышленности национальной экономики.

Также в «Украинском выборе» отметили рекордное падение уровня жизни граждан Украины — только в результате раскрученной инфляционно-девальвационной спирали народ обеднел в несколько раз. При этом именно экономически необоснованный рост тарифов на услуги ЖКХ самым негативным образом отразился на уровне жизни населения Украины. Экономист указал, что Украине необходим действенный сценарий развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, а также смена неправильного экономического курса страны.

«Реализация комплексной программы по модернизации и проведению структурных реформ возможна лишь при условии наличия сильного лидера и государственного деятеля у руля страны. На сегодня в Украине реально только Виктор Медведчук способен имплементировать ведущий мировой и отечественный опыт по модернизации и преодолению экономического коллапса, предложить действенные механизмы по наступлению мира в нашем государстве, структурировать экономику и перевести страну на рельсы модернизации и инновационного развития, обеспечить базис построения современной циркулярной экономики… Убежден, что только он, имея колоссальный опыт и знания, способен вывести страну на новый этап развития и процветания и заложить институциональный базис ее долгосрочного развития», — заявил А. Колтунович.

Ранее он сообщил, что Украина третий год показывает отрицательные результаты в агропромышленном комплексе.





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