Автоматизированная Material Handling (АМГ) промышленности 2019 Глобальный рост рынка, размер, Доля, спроса, тенденции и прогнозы до 2025 года

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Ниже приведены типы Автоматизированная Material Handling (АМГ):
Автоматизированная поисковая система хранения и (AS / RS)
Автоматический Guided Vehicle (AGV)
Ленточные и сортировщик системы
Роботизированные системы
Приложения следующие, которые используются для Автоматизированная Material Handling (АМГ):
Электронная коммерция и в розницу
Еда и напитки
производство
фармацевтическая
аэропорт
другие
Лучшие игроки рынка Автоматизированная Material Handling (АМГ):
Daifuku
Schaefer
KION GROUP
Murata Machinery
Vanderlande
Mecalux
группа Beumer
Пятерки группа
KUKA (Swisslog AG)
Intelligrated
Кнапп
Kardex AG
Система материально-технического
TGW Logistics
Grenzebach
Witron
Viastore
Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для
• Северная Америка
• Европа
• Китай
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Другие
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