Автоматизированная Material Handling (АМГ) промышленности 2019 Глобальный рост рынка, размер, Доля, спроса, тенденции и прогнозы до 2025 года

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Глобальный рынок Автоматизированная Material Handling (АМГ), кроме того, разделен на несколько сегментов, точно так же как приложения с этим экстремальным клиентом на рынке 2019 года через побочные продукты, а также CAGR 2019 года.

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Ниже приведены типы Автоматизированная Material Handling (АМГ):

Автоматизированная поисковая система хранения и (AS / RS)



Автоматический Guided Vehicle (AGV)



Ленточные и сортировщик системы



Роботизированные системы

Приложения следующие, которые используются для Автоматизированная Material Handling (АМГ):

Электронная коммерция и в розницу



Еда и напитки



производство



фармацевтическая



аэропорт



другие

Лучшие игроки рынка Автоматизированная Material Handling (АМГ):

Daifuku



Schaefer



KION GROUP



Murata Machinery



Vanderlande



Mecalux



группа Beumer



Пятерки группа



KUKA (Swisslog AG)



Intelligrated



Кнапп



Kardex AG



Система материально-технического



TGW Logistics



Grenzebach



Witron



Viastore

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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