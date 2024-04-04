Парадоксальная ситуация — многие западные бренды после начала СВО ушли из России, но по-прежнему контролируют рынок за счёт «параллельного импорта» или же вообще контрафактных поставок, не давая развиваться российским производителям. А государство до сих пор не позаботилось о защите отечественных производителей.

Об этом говорили участники Московского экономического форума в ходе дискуссии о том, как повысить спрос на российскую продукцию (секцию модерировал журналист, режиссер Дмитрий Борисенко).

Например, иностранные марки до сих пор занимают 80% рынка обуви в России (Nike, Adidas, Reebok, Ecco), рассказал президент компании Zenden Group Андрей Павлов. Он обратил внимание на отсутствие протекционизма для производителей товаров народного потребления в РФ. Так, в качестве примера был приведен Китай, где в 2019 году НДС был снижен с 16 до 13%, в то время как в России — поднят с 18 до 20%.

Директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин считает, что сейчас необходимо изучить всю номенклатуру по импорту — взять простые категории товаров (одежду, обувь, продукты питания) и заполнить рынок в соответствии со спросом. Причем потребительский спрос должен в обязательном порядке опережать рост оплаты труда — только тогда данная политика

сработает и будет успешна.

Потребность в защите есть и у производителей оборудования, сообщил замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. Он предложил ввести правило: если проект реализуется за бюджетные деньги, должны быть предусмотрены закупки российской техники и материалов. В случае приобретения импортного оборудования — требоваться система жестких доказательств необходимости данной закупки. Тогда спрос на отечественную продукцию вырастет на 30%.

«Не должно быть прецедентов, чтобы, к примеру, крупнейший экспортер технологий „Росатом“ реализовывал свои проекты за счет импортной техники или материалов», — сказал Пронин.

Несколько лучше состоят дела в сельском хозяйстве. Известный сыровар Олег Сирота рассказал, что еще в 2014 году государство резко развернулось в сторону сельхозпроизводителя — родилась отрасль сыроварения, начало развиваться молочное скотоводство. Причем сейчас российские фермеры готовы не только насыщать внутренний рынок, но и выходить на Китай. Мешает одно — неразвитая транспортная инфраструктура в азиатской части России. К примеру, вывезти зерно и сою из Сибири и с Дальнего Востока в настоящий момент крайне тяжело — влияет низкая пропускная способность железнодорожного транспорта. Нужны смелые проекты — автобаны с Алтая в Казахстан и Поднебесную.

Поставки продовольствия за рубеж — это действительно перспективное направление для России. Население мира растет — уровень жизни увеличивается, из-за чего повышается спрос на продукцию аграриев, пояснил автор проекта «Своя еда» Андрей Даниленко. По его словам, сейчас задача — не только бороться за узнаваемость российских брендов, но еще и серьезно заняться внедрением системы автоматизации и модернизации различных процессов на производствах в РФ.

Фото: пресс-служба МЭФ

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.

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