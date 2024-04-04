НБУ встановив курс валют на 4 квітня

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).

Відео дня

bank.gov.ua

Курс євро становить 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).

bank.gov.ua

Нагадаємо, раніше «20 хвилин» писали, на скільки відрізняється вартість валюти в банках та обмінниках Тернополя.

Читайте також:

Вартість валюти відрізняється майже на гривню: скільки коштує долар та євро у банках та обмінниках Тернополя

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.

Источник