НБУ встановив курс валют на 4 квітня
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).
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bank.gov.ua
Курс євро становить 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).
bank.gov.ua
Нагадаємо, раніше «20 хвилин» писали, на скільки відрізняється вартість валюти в банках та обмінниках Тернополя.
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