Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, о подписании приказа по реорганизации немецкой армии «сверху донизу» министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Эти меры являются частью «огромного изменения» в вопросе отношения Германии к своим вооруженным силам, указывает FT.

Ранее Писториус объявил, что бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование поддержки.

В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.

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