В рамках направления «Цифровой Казахстан» за последние годы по области были проведены плановые работы по автоматизации госуслуг, повышению доли оказываемых в электронном виде услуг. Только за 9 месяцев текущего года по области было оказано 2 099 182 государственных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 67% (1 403 240). Наблюдается рост доли оказанных услуг именно в электронном виде. Об этом, в ходе брифинга региональной службы коммуникаций, сообщил руководитель областного управления информатизации, государственных услуг и архивов Петр Лежников.

Управлением ведется соответствующая работа по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан». Программа охватывает следующие пять основных направлений: цифровизация сфер экономики, переход на цифровое государство, реализация цифрового шелкового пути, развитие человеческого капитала, развитие инновационной экосистемы.

Так, в рамках первого направления «Цифровизация сфер экономики» по области ведется работа по основным 11 приоритетным направлениям – здравоохранение, образование, транспорт, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, управление городом, бизнес

, экология, социальная связь и строительство.

Сall-центр iKomek-109

В целях оперативного реагирования на обращения жителей в сфере ЖКХ запущен Единый call-центр iKomek-109. На сегодняшний день Call-центр функционирует в полном режиме круглосуточно. В начале 2020 года была проведена работа по подключению всех районов области к данному Call-центру 109. Основной эффект от реализации данного проекта – повышение удобства для населения при получении информации/услуг от коммунальных предприятий, сокращение времени обработки обращений населения по вопросам ЖКХ.

С марта 2020 года после объявления ЧП по стране в Call-центр были добавлены дополнительные функционалы, работа была расширена. Были добавлены дополнительные операторы, которые консультировали жителей по интересующим вопросам (назначение социальных выплат, возмещение коммунальных платежей, оказание волонтерской помощи жителям, консультирование по вопросам здравоохранения и т.д.). С момента открытия операторы Call-центра приняли 278 552 звонка. Со дня объявления режима ЧП по сегодняшний день всего в call-центр поступило – 245412 звонков, в т.ч. по вопросам COVID-19 – 88342.

Smart Uralsk

Для смартфонов было разработано мобильное приложение «Smart Uralsk», где собрано более 30 самых актуальных городских сервисов и услуг. Через данное приложение жители и гости города могут пользоваться бесплатными онлайн-сервисами и получить интересующую информацию. На сегодняшний день в данное мобильное приложение были добавлены все районы области, проводится работа по наполнению приложения актуальной информацией.

В сфере земельных отношений разработан Геоинформационный портал ЗКО. Основная цель разработки и запуска данного портала – определение нецелесообразно используемых участков, контроль за правильным использованием земель сельскохозяйственного назначения.

Единая дежурно-диспетчерская служба 112

В рамках цифровизации сферы безопасности два года назад был запущен в пилотном режиме проект «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» (далее – ЕДДС-112), в рамках которого в единый номер 112 объединены службы 101, 102, 103 и 112. На сегодняшний день в ЕДДС-112 поступило более 400 тысяч звонков, из них около 80% отрабатывается операторами в виде консультаций.

В целях безопасности и централизации системы видеонаблюдения, интеграции с выводом камер видеонаблюдения в ЦОУ ДП ЗКО ведутся работы по установке тревожных кнопок и панелей двухсторонней связи с оператором «102» в школах г. Уральска. На сегодняшний день камеры видеонаблюдения в 56 школах и 3 колледжах г. Уральска выведены в ЦОУ.

В октябре текущего года в целях снижения аварийности на территории Западно-Казахстанской области введены в эксплуатацию 40 стационарных автоматических систем контроля скоростного режима на улицах областного центра. На сегодняшний день данными скоростемерами зафиксировано 35135 нарушений.

В сфере транспорта внедрена система диспетчеризации общественного транспорта. Запущена система электронной оплаты проезда (далее – ЭСОП) на общественном транспорте. До конца текущего года планируется охватить ЭСОП все маршруты по городу.

В области реализуется проект по автоматизации процесса выдачи технических условий для проведения инженерных сетей. Основная цель данного проекта – разработка платформы для обеспечения взаимодействия населения и бизнеса

с государственными органами, предприятиями квазигосударственного сектора и предприятиями – субъектами естественной монополии.

База данных чипированных домашних животных содержит сведения о всех животных, которым устанавливается чип. В базу данных вносятся идентификационные номера животных, информация о владельце, так же фиксируются профилактические и медицинские процедуры.

Автоматизация госуслуг

В рамках второго направления ГП «Цифровой Казахстан» «Переход на цифровое государство» за 2018-2020 годы по области были проведены плановые работы по автоматизации государственных услуг, повышению доли оказываемых в электронном виде услуг. За 9 месяцев текщего года по области было оказано 2 099 182 госуслуг, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 67% (1 403 240). Наблюдается рост доли оказанных в электронном виде услуг. В частности, за 9 месяцев 2021 года доля электронных услуг составляет 97%, за аналогичный период 2020 года – 94%.

Данный рост доли услуг, оказанных в электронной форме, можно объяснить тем, что в период пандемии жители старались получать госуслуги в электронном виде. Положительно влияет на данный рост удаленное получение ЭЦП и оперативная регистрация в Базе мобильных граждан. Также при отделе занятости и социальных программ г. Уральска открыт сектор выдачи ЭЦП.

Для доступа граждан к электронным услугам в период пандемии по области были организованы 352 уголка самообслуживания.

Также в рамках концепции «Слышащее государство» с 1 июля текущего года запущен проект «Е-Өтініш». Проект предполагает объединение всех обращений по республике на одной платформе, обеспечивая тем самым прозрачность исполнения и своевременное реагирование на обращения граждан.

Доступный интернет для всех

В рамках третьего направления госпрограммы «Реализация цифрового шелкового пути» до 2020 года по принципу ГЧП Правительством инициирован проект по покрытию широкополосным интернетом (по оптоволоконной сети) сельские населенные пункты РК. Данное направление нацелено на создание ИКТ инфраструктуры в целях устранения цифрового разрыва между городом и селом. За 2018-2020 г. по ЗКО ВОЛС полностью проведены в 92 СНП.

Также в 2020 году Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК был реализован проект по проведению мобильного интернета по технологии 3G/4G в СНП с населением свыше 250 человек. Данным проектом по нашей области охвачено 70 СНП.

За 10 месяцев 2021 года межрегиональной инспекцией связи проведено 25 внеплановых проверок по соблюдению законодательства Республики Казахстан в области связи. В результате выявлено 18 нарушений, субъекты проверки были привлечены к административной ответственности, наложены штрафы на общую сумму 7 146 650 тенге. Выданы предписания на устранение нарушений, срок исполнения которых 2021-2022 годы.

Четвертое направление ГП «Цифровой Казахстан» – «Развитие человеческого капитала». Для развития человеческого капитала и повышения цифровой грамотности населения ежегодно проводятся курсы по цифровой грамотности. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 курсы по цифровой грамотности проводились через сайт digitalkz.kz, на котором размещены обучающие видеоролики и материалы по направлениям: «основные цифровые навыки», «электронные услуги», «электронная коммерция» и т.д.

Электронный архив

Ведутся работы по оцифровке архивных дел в рамках проекта «Электронный архив» (с 2018 г. по сегодняшний день были переведены на цифровой формат 51525 дел или 9683000 страниц).

Ведется оцифровка архивных документов посредством специального программного комплекса Scanweer, что дает возможность автоматически распознавать, обрабатывать, загружать и хранить документы и значительно сократить сроки данных процессов.

16 ноября 2021 года среди государственных и ведомственных архивов Республики Казахстан прошел IV Республиканский конкурс молодых архивистов, организованный Государственным архивом ЗКО и Архивом Президента РК, посвященный празднованию 30-летия Независимости РК. Главной целью данного мероприятия является совершенствование профессиональной квалификации молодых специалистов, повышение роли и популяризация архивной отрасли, разъяснение исторической значимости архивных документов, повышение статуса архивиста в рамках программы «Рухани жаңғыру». В конкурсе приняли участие команды Архива Президента РК, Национального Архива РК, государственных архивов Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Северо-Казахастанской областей, а также команда государственного архива города Жезказгана.

В текущем году была проведена работа по переходу государственных органов области к облачному документообороту.

Цифровая грамотность

За последние два года по области курсы повышения цифровой грамотности прошли свыше 50 тысяч жителей. По статистическим данным за 2020 год уровень цифровой грамотности населения в возрасте 16-74 г. составляет по области 84,4%.

В рамках пятого направления «Создание инновационной экосистемы» по развитию цифровой экосистемы в июне 2019 года за счет частных инвестиций запущена площадка «IT-HUB» ЗКО, призванная стать точкой притяжения цифровых инициатив, стартапов и формирования цифровой культуры.

С момента создания по сегодняшний день на территории IT-HUB регулярно проводятся встречи, семинары и тренинги по IT-тематике для госслужащих, сотрудников IT-предприятий, заинтересованных лиц.

Проводятся обучающие семинары для представителей государственных органов по информационным системам, внедряемым по области (проектное управление, Komek07, stopcovid.kz, 15000.kz и т.д.).

С октября 2021 года на базе IT-HUB ЗКО запущена школа программирования на бесплатной основе для всех желающих обучиться основам программирования.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и объявлением режима ЧП на территории области в максимально короткие сроки местной ІТ-компанией был разработан интернет-портал stopcovid.kz. На данном интернет-ресурсе размещена вся актуальная информация по мерам профилактики коронавирусной инфекции, основным симптомам, номера телефонов Call-центров, вкладка «Часто задаваемые вопросы и ответы на них» и т.д. Есть функционал по поиску необходимого лекарственного препарата или средств индивидуальной защиты по аптекам области.

Также на данном портале была реализована функция онлайн-подачи заявки на разрешение перемещения по г. Уральску и через блокпосты. Основные преимущества новой системы – процесс обработки заявок автоматизирован и увеличена скорость выдачи разрешений. Таким образом, сформирована единая база для регулирования движения граждан по области.

Алла Лучинина,

zhaikpress.kz