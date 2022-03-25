В Украине во время военного положения продолжают работать 67% из существующих отделений банков. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет Интерфакс-Украина.

«На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системно-образующих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине», — сказал он.

В то же время, по его словам, существуют большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне. Однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, обеспечивающие работу своих отделений.

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