На набережных Лахтинской гавани в Петербурге создадут общественное пространство, об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Вопрос обсуждался на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Земельный участок под строительство объектов получил Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

«Наш стратегический партнер компания «Газпром» ведет масштабные работы по комплексному благоустройству набережных около «Лахта Центра». Будет создано единое гармоничное общественное пространство на берегу Финского залива, которое в будущем может стать одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей города», – сказал Беглов.

На земельном участке площадью 1,7 тысячи «квадратов» на Высотной улице инвестор построит берегоукрепительное защитное сооружение длиной более 259 метров. Следующим этапом станет установка памятного знака Петру I. Планируемый срок завершения работ – июнь 2022 года.

После завершения строительства предусмотрена передача объектов благоустройства в собственность Петербурга.