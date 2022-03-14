Air Astana отметила, что это связано с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ

Казахстанская авиакомпания Air Astana решила приостановить полеты в Россию и над ее территорией.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — говорится в заявлении.

«Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», — отмечается далее в документе.

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добавлена сегодня, 14 марта, 14:00