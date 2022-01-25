Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что российское правительство не может позволить себе запрет на проведение операций и майнинг криптовалют, так как это будет означать отставание государства в высокотехнологичной отрасли.

«Я не знаю, как можно говорить о запрете, послушав то, что сказал основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Чжао прав, что мы смотрим на крипту слишком узко, мы не смотрим на остальные технологии, NFT, DeFi», — отметил он в ходе конференции РБК.

По словам Чебескова, в случае запрета россияне останутся с электронными деньгами «один на один». Следует не запрещать, а разработать правила, позволяющие регулировать эту область, добавил представитель ведомства.

На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит защитить граждан.

Ранее ЦБ выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот и майнинг криптовалют в стране. Регулятор объяснил свою позицию тем, что повышенная волатильность таких средств опасна для инвесторов и несет риски для курса рубля.