По словам нардепа, благодаря принятому пакету законопроектов стоимость товаров, которые украинцы смогут приобретать из-за рубежа без уплаты НДС и пошлины увеличится со 100 до 150 евро на человека.

В период пандемии, когда значительная часть услуг перешла в онлайн и получила огромный спрос среди граждан, не исключением стала и электронная коммерция. Для примера объем товаров, которые украинцы заказывают из-за границы уже превысил 60 миллионов посылок в год,

– заметил Игорь Абрамович, который является соавтором законопроектов.

По убеждению нардепа, реализация законопроектов позволит не только сделать более доступными для граждан иностранные товары, но и автоматизирует процесс их таможенного оформления и контроля.

«Внедрение электронного декларирования товаров и определения почтовых операторов и экспресс-перевозчиков ответственными за начисление и уплату налоговых и таможенных платежей в бюджет позволит не только ускорить выполнение таможенных формальностей, но и повысит эффективность осуществления таможенного контроля за перемещениями таких товаров», – поделился своими ожиданиями парламентарий.

Вместе с этим, по мнению Игоря Абрамовича, повышение лимита на беспошлинную доставку товаров из-за границы и переход к автоматизированному процессу их таможенного оформления должно в том числе и повысить противодействие незаконному ввозу товаров в Украину.