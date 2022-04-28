Когда мы говорим о криптовалюте, первые, что приходит в голову — это чрезмерная волатильность. И тем не менее, есть криптовалюты, которые уже используются многими трейдерами для хранения денежных средств и их защиты от высокой волатильности. Такие криптовалюты называются стейблокоинами.

Стейблкоин отличается от обычных криптовалют тем, что его цена «привязана» к стоимости актива, который его обеспечивает. Например, если стейблкоин обеспечен евро, то цена одного стейблкоина всегда будет равна приблизительно 1 евро. Если монета обеспечена резервами доллара, то ее цена будет равна приблизительно одному доллару. А если стейблокоин обеспечен резервом золота, хранимого в определенном банке, то цена 1 монеты будет равна цене 1 унции золота по курсу банка.

Зачем нужны стейблкоины?

Мир крипто очень изменчив. Волатильность любой криптовалюты настолько высока, что инвестиции в крипто ассоциируются с повышенными рисками.

А вот цена стейблкоина стабильна, ведь она привязана к одной из основных фиатных валют или активу. Задача любого стейблкоина заключается в том, чтобы защитить вкладчиков от колебаний курса криптовалют (да и национальных валют) и предоставить возможность хранить средства в стабильной монете.

Зачем вам могут понадобиться стабильные криптомонеты, если вы — не трейдер, и в целом вы далеки от мира крипто? Вы можете воспользоваться стейблкоином, если:

Вам нужно быстро и дешево отправить деньги без риска потерять значительную сумму на колебании курса

Вы хотите сохранить заработанные средства, но в силу обстоятельств не можете обменять их на доллар или евро

Вы хотите быть уверенным в том, что ваши средства не обесценятся и не будут заморожены даже если банковская система в стране рухнет, а национальная валюта обесценится.

Вам необходимо быть уверенным, что средства будут доступны в любой точке мира без ограничений.

Почему USDT?

USDT, или Tether — это первая и на сегодняшний день самая популярная стабильная монета в мире. Проект был запущен в 2015 году, а на сегодняшний день эта монета занимает 3 место по капитализации рынка, уступая только Биткоину и Эфириуму. Да и сам факт, что монета успешно существует на рынке, уже говорит о том, что в USDT можно инвестировать.

Изначально Tether был запущен на базе протокола OmniLayer, но потом разработчики проекта добавили и другие блокчейны, такие как Ethereum, TRON, EOS, Solana, Algorand, и другие.

Где можно купить USDT?

Купить USDT можно в большинстве крипто обменников, но если вы хотите совершить покупку анонимно, не тратя время на регистрацию учетной записи и верификацию, то лучшим местом для совершения покупки будет LetsExchange. Кроме полной анонимности, платформа обеспечивает своим пользователям обмен по выгодным ставкам с минимальными комиссиями.

С подробной инструкцией по обмену вашей криптовалюты на USDT можно ознакомиться здесь, а если вы хотите перевести средства в крипто вашим родным, волонтерам, или друзьям на карточку любого украинского банка, то подробное описание процесса вы найдете здесь.

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