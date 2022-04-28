«Яндекс» подписал соглашение об основных условиях сделки с VK о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщается в пресс-релизах обеих компаний.

Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке, они продолжают обсуждать некоторые технические детали, сообщает «Яндекс». VK отмечает, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.

Подробные условия сделки будут раскрыты позже. Двое собеседников The Bell, знакомых с ходом переговоров, говорили, что шли они непросто, а главный вопрос, который волновал покупателя, — сохранят ли сервисы тот объем трафика, который был у них благодаря «Поиску».

О том, что «Яндекс» решил продать «Новости» и «Дзен» и что ключевой интересант — VK, 15 марта писал РБК со ссылкой на источники. Как отмечал один из источников издания, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается «больше в сторону соцсетей», в то время как «Новости» вызывает «много критики со всех сторон».

16 марта двое сотрудников «Яндекс.Дзен» рассказывали The Bell о встрече с руководством, на которой глава проекта Антон Фролов предупредил команду, что, хотя покупатель не определен, продажа состоится в любом случае. Фролов отмечал, что делать контентные сервисы «Яндекс» в текущих условиях больше не может: когда из сервисов компании информацию получает большое количество людей, компании сложно не попадать «под разные виды давления». Если «Яндекс» хочет продолжать быть большой технологической компанией, то ему надо сфокусироваться на том, что ни при каких условиях не может быть политизировано, цитировал слова Фролова один из источников.

Спустя два дня «Яндекс» подтвердил, что рассматривает возможность продажи сервисов, так как «намерен сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями». Компания отмечала, что не может гарантировать заключение сделки из-за различных рисков, включая макроэкономические и геополитические.

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