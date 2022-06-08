

Пресс-секретарь Белого дома высказалась о положении экономики в стране

Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американцы возмутились из-за слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что экономика в стране находится в лучшем положении, чем когда-либо. Пользователи Twitter напомнили об инфляции, росте цен на продукты и бензин.

«„Мы пытаемся сказать, что нас не волнуют проблемы рабочего и среднего класса. Мы предпочитаем обслуживать климатических активистов и социальную элиту на восточном и западном побережье США“. Там я исправил это для вас», — перефразировал высказывание пресс-секретаря Белого дома пользователь Planogolfer.

«Знаешь… она не ошибается. Сейчас экономика находится в лучшем состоянии, чем во время Великой депрессии», — написал Дерек Торсон в Twitter под постом издания Daily Wire. «То, что экономика была отстойной сто лет назад, не означает, что она не отстойная и сейчас», — поддержал Джон Крид. «Это смешно, может быть, для всех вас, богатых людей, но трудолюбивые американцы едва выживают», — заявила Линда Олоне.

«Мне стоило 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу выйти из продуктового магазина, не потратив каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?» — высказался Гаррет.

«40-летняя инфляция высока, мои счета за продукты и газ в два-три раза выше, чем даже год назад. Исторически так сложилось, что мой папа-пенсионер мог безбедно жить на пенсии последние 12-13 лет, но сейчас нет! Несомненно, эта администрация оторвана от реальности», — высказалась пользователь с ником Muddy Puddles. «Мировая инфляция составляет 7,4% по сравнению с 4,35% в 2021 году и 3,18% в 2020 году. Инфляция в США составляет 8,5% по сравнению с 7,0% в 2021 году и 1,4% в 2020 году. Другими словами, глобальная инфляция выросла на 100%. До коронавируса инфляция в США выросла чуть более чем на 600%», — написал Beetlejuice’s Lawyer.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл возмутился из-за роста цен на продукты в стране. Ранее в Минфине США признали, что неправильно оценили последствия инфляции в стране. В Белом доме обвиняли президента РФ Владимира Путина в росте цен на бензин, который составил 60%. США ввели санкции против РФ из-за ситуации на Украине и отказались от российской нефти и газа.

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Американцы возмутились из-за слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что экономика в стране находится в лучшем положении, чем когда-либо. Пользователи Twitter напомнили об инфляции, росте цен на продукты и бензин. «„Мы пытаемся сказать, что нас не волнуют проблемы рабочего и среднего класса. Мы предпочитаем обслуживать климатических активистов и социальную элиту на восточном и западном побережье США“. Там я исправил это для вас», — перефразировал высказывание пресс-секретаря Белого дома пользователь Planogolfer. «Знаешь… она не ошибается. Сейчас экономика находится в лучшем состоянии, чем во время Великой депрессии», — написал Дерек Торсон в Twitter под постом издания Daily Wire. «То, что экономика была отстойной сто лет назад, не означает, что она не отстойная и сейчас», — поддержал Джон Крид. «Это смешно, может быть, для всех вас, богатых людей, но трудолюбивые американцы едва выживают», — заявила Линда Олоне. «Мне стоило 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу выйти из продуктового магазина, не потратив каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?» — высказался Гаррет. «40-летняя инфляция высока, мои счета за продукты и газ в два-три раза выше, чем даже год назад. Исторически так сложилось, что мой папа-пенсионер мог безбедно жить на пенсии последние 12-13 лет, но сейчас нет! Несомненно, эта администрация оторвана от реальности», — высказалась пользователь с ником Muddy Puddles. «Мировая инфляция составляет 7,4% по сравнению с 4,35% в 2021 году и 3,18% в 2020 году. Инфляция в США составляет 8,5% по сравнению с 7,0% в 2021 году и 1,4% в 2020 году. Другими словами, глобальная инфляция выросла на 100%. До коронавируса инфляция в США выросла чуть более чем на 600%», — написал Beetlejuice’s Lawyer. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл возмутился из-за роста цен на продукты в стране. Ранее в Минфине США признали, что неправильно оценили последствия инфляции в стране. В Белом доме обвиняли президента РФ Владимира Путина в росте цен на бензин, который составил 60%. США ввели санкции против РФ из-за ситуации на Украине и отказались от российской нефти и газа.

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