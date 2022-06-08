Польская актриса Барбара Брыльска, известная российскому зрителю по главной роли в культовом фильме «Ирония судьбы», высказала мнение насчет «отмены» русской культуры за рубежом. Беседу с ней вел Telegram-канал «Абзац».

Актриса заявила, что испытывает глубокое сожаление из-за происходящего сейчас в сфере как кино в частности, так и искусства в целом. Брыльска подчеркнула, что русский народ – добрый и романтичный, и потому не заслуживает подобного бойкотирования. Также звезда советского кинематографа отметила, что российские поклонники — самые преданные. Именно они, по словам артистки, чаще всего звонят поздравить ее с днем рождения.

«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре, балете и литературе например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль», – рассказала Барбара Брыльска.

В западных странах после начала спецоперации на Украине участились попытки «отмены» русской культуры. Так, троих россиянок исключили из программы Международного конкурса скрипачей Lipizer в итальянском городе Гориция, а всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии за отказ осудить действия России.

Как писал Ruposters, посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность полной «отмены» русской культуры. Глава американской дипмиссии отметил, что «лучше думает» о культурных связях между двумя странами.