Получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз стало поводом для заочной перепалки официальных лиц Украины и Грузии. Обе стороны в равной степени уверены, что они достойны не только получения этого статуса, но и полноценного вступления в объединение.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил одного из лидеров украинской правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию в том, что тот лично ездил в Вашингтон и Брюссель и настаивал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС.

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата [в члены Евросоюза], был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — заявил Гарибашвили.

Арахамия резко ответил грузинскому премьеру и обвинил в том, что политик «вбрасывает откровенные фейки по заказу грузинских олигархов». Действующее правительство в Грузии украинский нардеп назвал марионеточным.

«В Европе Арахамия не был, это первое. А в США обосновывал, что господин Иванишвили является олигархом пророссийского плана с марионеточным правительством и по сути подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу. И недавний многочисленный митинг четко показал, что грузины — это часть Европы, все хотят быть частью ЕС», — оправдался Арахамия.

Он заверил, что Украина настроена «максимально помогать» Грузии вступить в Евросоюз. «И не обращайте внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности, премьер-министра», — добавил украинский парламентарий.

Правительство Грузии после начала российской спецоперации на Украине отказалось присоединиться к масштабным санкциям против Москвы, объяснив такой подход следованием национальным интересам страны. Это стало причиной для ряда обвинений со стороны Киева, в том числе в помощи России с обходом санкций.