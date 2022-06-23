Отопительный сезон в Украине начнут своевременно, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее. Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

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«Сверхсложная зима»

По его словам, украинцев ждет «сверхсложная зима», готовиться к холодам нужно «прямо сейчас», а как мы переживем зиму — «зависит от каждого из нас».

Чернышев отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

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«Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18−20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов», — сказал он.

Главная задача сейчас, по его словам, — «обеспечить непрерывность тепла».

Хотя в квартирах и станет прохладнее, тарифы останутся на прежнем уровне, заявил Чернышев.

Разрушенные объекты

Российские войска разрушили более 200 котельных и повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ. Повреждены сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Ремонты и модернизация оборудования и сетей — это ключевая задача на сегодняшний день. Ремонтные работы там, где это возможно, уже начались. Ожидается, что на объектах теплоснабжения в Чернигове, Кременчуге, Ахтырке все будет сделано вовремя и сотни тысяч будут с теплом зимой.

Украина уже начала закачивать газ в хранилища. По состоянию на 1 июня в подземные хранилища закачано 10 млрд кубометров газа. Это на 7,5%, или на 700 млн кубов больше средних показателей на данный период в 2014—2018 годах.

По оценкам Кабмина, добыча газа в Украине в 2022 году ожидается на уровне 16−19 млрд. кубов. Потребление — от 21 до 24 млрд кубов. Разницу импортируют.

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