ФОТО: © Depositphotos.com/Rawpixel

Снижение стоимости сырья может намекать на инфляционный пик и спровоцировать падение инфляции, что, в свою очередь, даст сигнал для ФРС вести более мягкую политику, так как рынок уже начал закладывать снижение темпов ужесточения в ноябре.

Более того, учитывая коррекцию рынка с начала года, фактор рецессии может быть уже заложен в цене. Это повлечет снижение инфляционных ожиданий. И даже если технически рецессия наступит – она будет легкой, учитывая солидные балансы американских компаний. При этом оценки многих секторов уже достигли уровней 2000 и 2008 годов, что оставляет солидное пространство для восстановления и роста.

Кроме того, более широкие распродажи на рынке начинают выглядеть преувеличенными. Многие перспективные компании в каждом из основных индексов сейчас торгуются значительно ниже своих 52-недельных максимумов. Данная ситуация создает отличные возможности для дальновидных инвесторов, которые нацелены извлечь выгоду в долгосрочной перспективе из всего происходящего в настоящий момент на фондовом рынке и использовать это время как уникальную возможность купить привлекательные активы по заниженной цене. В то же время игра на добавленную стоимость поможет застраховаться от волатильности в условиях роста процентных ставок.

Вместе с тем компании, приведенные ниже, могут извлечь выгоду из сегодняшних тенденций и стать интересными для инвестиций во второй половине 2022 года с расчетом на вероятный рост в ближайшие 3-6 месяцев.

Citigroup Inc. (C) имеет потенциал около 20% к средней целевой цене инвестбанков $60,3. Прибыль банка за второй квартал превзошла оценки Уолл-стрит, чему способствовали ее подразделения Treasury и Trade Solutions and Markets. Казначейские и торговые решения заработали на полную мощность, поскольку клиенты воспользовались преимуществами ее глобальной сети, что привело к лучшему кварталу для этого бизнеса за десятилетие. Волатильность торгов по-прежнему создавала для нее сильную активность корпоративных клиентов, способствуя росту выручки на 25% на рынках.

Руководство прогнозирует рост рентабельности основного капитала (ROTCE) от 11% до 12% в среднесрочной перспективе, а также среднегодовой темп роста выручки от 4% до 5%. Если поставленная цель будет достигнута, рентабельность Citigroup заметно улучшится.

Компания превосходит конкурентов в сфере казначейских и торговых решений (TTS), где она занимает ведущую долю рынка.

Привлекательная оценка: акции торгуются на 40% ниже своей реальной балансовой стоимости.

Киты, инвестирующие в стоимость, проявляют интерес к акциям. В первом квартале 2022 года Уоррен Баффет приобрел акции Citigroup почти на $3 млрд, что составляет около 0,81% портфеля Berkshire Hathaway.

У Citigroup – глобальное присутствие, не имеющее себе равных среди конкурентов в США. Банк имеет операции в более чем 160 странах и юрисдикциях. Столь широкий географический охват дает преимущество в борьбе за бизнес

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет потенциал около 24% к средней целевой цене инвестбанков $371,9. Компания улучшила свой годовой прогноз после того, как результаты 1 квартала превзошли ожидания Уолл-стрит. В 2022 году выручка компании составит примерно $1,3-1,34 млрд, по сравнению с $1,3-1,32 млрд в предыдущем прогнозе. Целевой показатель скорректированной EBITDA повышен до $533-535 млн, по сравнению с $524-526 млн в предыдущем предположении.

Рынок SaaS с годами быстро растет, поскольку все больше и больше компаний используют этот инструмент как средство эффективного управления своими ресурсами. По оценкам, мировой доход от SaaS достигнет $369,4 млрд к 2024 году при нынешних темпах роста в 18% в год.

Забегая вперед, стоит предположить увеличение доли по сравнению с устаревшими поставщиками (ADP, Paychex) и замещение внутренних процессов и региональных/точечных решений. Они обеспечивают стабильный и последовательный поток возможностей для PAYC даже в условиях экономического спада.

Paycom Software расширила текущий план выкупа акций. В соответствии с ним компания может выкупить акции на сумму $550 млн в период 07.06.2022 — 07.06.2024 г. До увеличения для выкупа было доступно около $166,8 млн.

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет потенциал около 57% к средней целевой цене инвестбанков $116,2. Общий объем продаж вырос на 7,5% в годовом исчислении – до $6,5 млрд, а EPS снизилась на 27,9% – до $0,88. Общий объем платежей (TPV) вырос на 13,1% и составил $323 млрд, а компания добавила 2,4 млн клиентов, доведя общее количество активных счетов до 429 млн. PayPal продемонстрировала стабильные результаты в целом. Одним из ярких моментов в отчете стал продолжающийся рост числа активных клиентов и их вовлеченности. Показатели выросли за год на 9% и 11% соответственно.

В долгосрочной перспективе PayPal имеет прочные позиции, чтобы выиграть от колоссального перехода к безналичным платежам. Продукты компании — одни из самых простых и недорогих способов перевода цифровых денег по всему миру. Statista прогнозирует, что к 2025 году объем транзакций в мобильных кошельках вырастет более чем на 60%, PayPal Holdings, Inc., похоже, будет продолжать получать прибыль от своей растущей базы из 429 млн активных учетных записей.

Финтех-гигант продолжает укреплять свой баланс и генерировать денежные потоки. В настоящее время компания может похвастаться денежными средствами и их эквивалентами в размере $4,9 млрд, а свободный денежный поток (FCF) в первом квартале составил $1,1 млрд. Это 16,2% от общего объема продаж. За пять лет предприятие, занимающееся мобильными платежами, увеличило свободный денежный поток со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 16,9%.

Коррекция сделала акции PayPal очень дешевыми. На данный момент акции финтех-компаний имеют коэффициент форвардной цены к прибыли, равный 22,5. Это хорошая оценка, учитывая, что за последние 5 лет акции торговались со средним соотношением цены к прибыли, кратным 57. PayPal остается отличным игроком на быстрорастущей арене финансовых технологий. Компания очень прибыльна и продолжает генерировать денежные средства. Являясь одним из крупнейших цифровых кошельков в мире, PayPal предоставляет инвесторам уровень безопасности, которого просто нет у большинства финтех-компаний.

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в следующем году общий объем продаж PayPal превысит $33 млрд, что соответствует росту на 16,5% в годовом исчислении, а прибыль на акцию подскочит на 24% – до $4,83. Это невероятные темпы роста для бизнеса

Etsy, Inc. (ETSY) – компания, доминирующая в интересной нише. Она объединяет покупателей и продавцов через свой онлайн-рынок для обмена винтажными и ремесленными товарами. Имеет потенциал около 50% к средней целевой цене инвестбанков $127,6. Компания управляет 10 ведущими операторами рынка электронной коммерции в США и Великобритании со значительными операциями в Германии, Франции, Австралии и Канаде.

Компания продолжает добавлять новых пользователей: в 1 квартале на платформе было 95,1 млн активных покупателей и 7,7 млн ​​активных продавцов, что на 4,9% и 62,8% соответственно больше, чем в предыдущем году. А валовые продажи товаров (GMS), представляющие собой общую стоимость транзакций на сайте за любой период, достигли $3,3 млрд за квартал, увеличившись на 3,5%.

Менеджмент отмечает, что в семи основных географических регионах компании, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Австралию, Францию ​​и Индию, потенциальная GMS в соответствующих категориях онлайн-торговли составляет примерно $466 млрд. По данным за 2021 год доля рынка Etsy составляет всего 2,6%. Ориентируясь на будущее, стоит предположить, что потенциал роста по-прежнему велик.

Несмотря на глубокие спады в секторе, электронная коммерция полна возможностей. Согласно Raymond James, потребители получили около $2,1 трлн дополнительных сбережений во время COVID и последующей поддержки стимулов, и только около 10% этой суммы было потрачено. Ожидается, что сдвиги в сторону онлайн-покупок останутся устойчивыми, поэтому есть основания сохранять оптимизм в отношении компании, несмотря на инфляционное давление.

Недавние приобретения Depop и Elo7 могут помочь Etsy Inc. извлечь выгоду из новых рыночных возможностей, сохранив при этом хорошую прибыль. Depop (одноранговая социальная торговая площадка для модной одежды) представляет сильную, лояльную клиентскую базу поколения Z, которая помогает бренду стать сильнее в индустрии моды в целом. Depop может сыграть важную роль, помогая компании создавать и обслуживать новых пользователей в США и Европе. В свою очередь, Elo7 (бразильский рынок товаров ручной работы) может иметь стратегическое значение для компании, особенно в долгосрочной перспективе в качестве ворот для доступа Etsy Inc. к рынку Южной Америки.

ConocoPhillips (COP) – американская нефтяная компания, бумаги которой имеют потенциал около 47% к средней целевой цене инвестбанков $125. Повышение цен и более высокие объемы помогли ConocoPhillips добиться EPS в размере $3,27 в 1 квартале, что отражает значительный рост, по сравнению с 69 центами в аналогичном квартале предыдущего года. Учитывая сильное генерирование денежного потока, COP увеличила доход акционеров в 2022 году на 25% – до $10 млрд. При этом дополнительные $2 млрд будут распределены за счет выкупа акций и переменных дивидендов.

COP является крупнейшим производителем в Пермском бассейне. Крупные приобретения COP в Перми увеличили недорогие запасы сланца с коротким циклом производства.

COP приобрела дополнительные 10% рабочей доли в своих австралийских СПГ-активах. В это же время мировой спрос на сжиженный природный газ растет. COP недавно увеличила долю участия в партнерстве Australian Pacific LNG («APLNG») на 10% и теперь владеет контрольным пакетом акций этого совместного предприятия (47,5%). ConocoPhillips ожидает примерно $1,8 млрд от APLNG в 2022 году.

После недавних приобретений ожидается, что капитальные затраты в будущем будут намного ниже. Это позволит компании сэкономить деньги для выкупа акций и выплат дивидендов акционерам.

Постоянная дисциплина компании в капитальных затратах приводит к значительному свободному денежному потоку. Компания генерирует его ($2,98 на акцию в 1 квартале) и делится им с инвесторами в виде дивидендов.

Учитывая огромный охват компании, COP имеет хорошие возможности для получения выгоды от повышения цен на нефть и газ. Согласно рыночным прогнозам, в 3 квартале ожидается цена за Brent $140, поскольку проблема дефицита остается нерешенной.

Все эти перспективные компании, несомненно, имеют свои риски. Тем не менее их долгосрочный потенциал может представлять собой прекрасную возможность для инвесторов, нацеленных извлечь выгоду из текущей ситуации на фондовом рынке и использовать это время как уникальную возможность купить привлекательные активы по заниженной цене.