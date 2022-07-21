В среду, 21 июля, Национальный банк Украины объявил о ряде новостей, среди которых – повышение официального курса, сохранение учетной ставки на уровне 25%, а также – увеличение темпов инфляции, которая по итогам года может достичь более чем 30%.

После того, как стало известно, что НБУ повысил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/доллар, в обменниках, по данным СМИ, резко изменился курс гривны к доллару.

Журналисты утверждают, что средний курс гривны уже составил 37,40 грн/доллар, продажа – 36,50 грн/доллар.

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Однако сложности испытывает не только Украина – Европейский центральный банк сегодня сообщил, что решил поднять процентные ставки впервые за 11 лет: там объявили о повышении процентных ставок на 0,5, чтобы попытаться обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне.

Почему НБУ решил поднять курс доллара, как это повлияет на цены и сколько теперь будет стоить валюта в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Стоит ли ожидать курса доллара в обменниках по 50 грн

Экономист Алексей Кущ подчеркивает, что это своеобразный авантюризм сейчас – называть какие-либо цифры.

По его оценкам, есть два варианта: курс по 40 грн при успешных действиях НБУ и курс более 50 грн – в случае, если власти решат идти “по пути авантюризма”.

Он отмечает, что мы можем ожидать доллара по 40 грн, если НБУ продолжит политику “курсового коридора” и введет достаточно жесткие ограничения на выход капитала из страны, а также если международная помощь будет поступать к нам более-менее ритмично и не будет осуществлены “авантюры по докапитализации Нафтогаза на 266 млрд грн”.

– А это важный фактор, вспомните о докапитализации Нафтогаза на 22,3 млрд грн в 2014 году и какой тогда был курс потом. А сейчас – почти $7 млрд, это треть наших золотовалютных резервов, которые в июне составляли $722 млрд. Если не будет этой авантюры, сохранится политика фиксированного курса и курсового коридора и будет блокирован отход капитала из страны, плюс международная помощь, то курс может не выйти за границы 40 грн за доллар. Если они будут реализованы – девальвация может быть глубже 50 грн за доллар, – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в НБУ могут пойти и на модель межбанковского валютного рынка – тогда это будет абсолютно другой курс и другая ситуация.

– Если межбанк откроют, будет фактически римейк 2014-2015 годов. Потому что играть в рыночный плавающий курс во время войны – ни одна страна такого не делала, – предупреждает Кущ.

Экономист отметил, что международная помощь – это хорошо, но с ней бывают задержки, и это все влияет на курс.

Кроме того – сложно прогнозировать, что будет с газом во время отопительного сезона: Нафтогаз может закупить несколько миллиардов кубов газа на европейских рынках, и цена на него может быть от €1 тыс. до €2,3 тыс.

Также есть психологический фактор – условная ситуация, вроде наступления со стороны Беларуси, может вызывать панические настроения у людей и соответствующую реакцию курса.

– Кроме того, есть эмиссионный фактор – это один из основных источников наполнения бюджета. Эмиссионные деньги имеют свойство очень быстро попадать на валютный рынок и расшатывать курс гривны. Это все может сформировать предпосылки для довольно глубокой девальвации. А может ситуация останется под контролем – зависит от действий НБУ, – сообщил Алексей Кущ.

Зачем в НБУ решили повысить официальный курс

Президент инвестиционной группы Универ, эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак пояснил, что из-за прежнего зафиксированного курса объем поступления валюты в страну резко сократился, потом на этом научились зарабатывать спекулянты, появилось понятие “обменный туризм”, когда карточный курс был низким, можно было пополнить в гривне, выехать за границу и снять там деньги по низкому курсу.

– Решение об изменении курса давно назрело и перезрело. По большому счету это нужно было делать где-то в апреле-мае, – сказал Козак.

Он отметил, что повышение учетной ставки в июне показало стоимость денег в экономике – 25% это близкий показатель к прогнозируемой инфляции, а потому курс на уровне 29,25 был “уже абсолютно неадекватным”.

Нужно было что-то менять: или сделать курс плавающим, как это было до начала больших боевых действий, или зафиксировать курс на уровне, который стал более понятным.

Следующим шагом, вероятно, Нацбанк перейдет к плавающему курсу, считает эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что курс в обменниках серьезно отличался от официального, но для особенно “хитрых” он был на уровне 29,25.

– И кто-то очень серьезно на этом курсе выигрывал. Потому что валюта покупалась по 29,25, “выгонялась” за границу, там покупались товары, которые здесь на полках продавали по 37 грн за доллар. Была определенная категория бизнесов, которые очень сильно на этом зарабатывали, – объяснил он.

По мнению Пендзина, справедливо было подтянуть официальный курс к тому, который указывают в обменниках.

– Я поддерживаю эту идею, потому что раз уж вы подняли учетную ставку до 25%, вы не можете и дальше держать двойной курс, который позволяет зарабатывать приближенным к власти бизнесам, – сказал эксперт.

Тем временем инвестиционный аналитик Сергей Фурса отмечает, что у НБУ не осталось выбора, кроме как пойти на повышение официального курса – резервы слишком быстро уходили на поддержание валютной стабильности.

По его словам, когда разница между официальным курсом и курсом черного рынка достигла 25%, это больно отразилось на экспортерах и некоторых ФЛПах, особенно IT-сектору.

– За счет девальвации западная помощь в гривнах будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет. Этот дефицит бюджета, в том числе, финансировался за счет печатного станка, – говорится в объяснении, которое Фурса опубликовал в соцсетях.

Аналитик рассказал, что в условиях ограниченного спроса со стороны населения (потому что денег нет из-за войны) значительная часть средств уходила на валютный рынок, вымывая резервы НБУ.

Еще одной причиной, которая заставила поднять официальный курс, стал торговый дефицит: экспорт ограничен в своем росте из-за заблокированных портов, в то время как импорт очень резко возрос, а низкий курс делал его конкурентным.

– Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки, – сообщил Фурса.

Кроме того, НБУ отреагировал на схемы вроде “карточного туризма” и на значительное укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам.

Цены на продукты вырастут

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что среди негативных последствий повышения официального курса – резкое повышение стоимости топлива, в первую очередь бензина, а также всех товаров на полках магазинов.

– Вырастет сразу процента на 2-3 точно. Это вроде и не много, но так одно, второе, третье, четвертое – и будете иметь “радость”, – заявил он.

О дальнейшем увеличении инфляции предупреждает и аналитик Фурса. По его словам, хотя большинство импортеров мысленно и ориентировались на рыночный, кэшевый, курс, однако все же продукция заводилась в страну по курсу 29,5.

– Набцнак действует в ситуации, когда у вас нет хорошего решения. Есть только плохое и очень плохое. И так будет до конца войны, – считает экономист.

Он уточнил, что до самой победы официальный курс, вероятно, не отпустят, так как в условиях войны существует слишком много неопределенности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание.

Что будет с евро

Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что курс евро также вскоре поднимут, просто долларом обеспокоились раньше, так как именно он держит 90% наших внешнеэкономических операций.

– Никто не будет держать евро по 30, а доллар по 36,6. Это детский сад. Вскоре все вернется в нормальное соотношение евро-доллар, – заявил Пендзин.

Курс доллара может снизиться

Эксперт Козак считает, что в случае, если импорт уменьшится, а экспорт увеличится, к примеру, с помощью возобновления торговли через перекрытые сейчас россиянами порты, то в следующий раз НБУ может скорректировать курс валют в сторону уменьшения, а не увеличения.

– Вполне возможно, что мы увидим курс 35 или даже 32, если западная помощь будет приходить в тех объемах, которые обещали и если наша экспортная выручка будет продаваться за гривну. Это вполне возможно, мы такое видели и в 2019, и в 2020 году, – заявил он.

Тем временем на наличном рынке ситуация сегодня, по наблюдениям эксперта, напоминает февраль 2015 года, когда после трагедии в Дебальцево НБУ заявил, что не хватает валюты даже для того импорта, который тогда был.

Он напомнил, что курс валют тогда достигал 40 грн за доллар.

– Люди покупали на ажиотаже, потому что паника не способствует разумному подходу. Думаю, что сегодня мы увидим что-то подобное. Это будет продолжаться несколько дней, затем курс, я думаю, начнет стабилизироваться на уровне около 37 грн, – сообщил Козак.

Эксперты подчеркивают, что основным фактором нестабильности курса валют в Украине остается война, развязанная Российской Федерацией. Ключевым, что поможет нашей экономике, как отмечается, являются успехи на фронте и стабильная международная помощь.

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