08.11.2021 10:45

​Произошедшие изменения в составе Кабмина позволяют сделать определенные обобщения о тенденциях кадровой политики нынешнего руководства страны.

Вместо ожидаемой смены премьер-министра Д.Шмыгаля и Кабмина в целом, в течение года происходит поэтапное обновление состава правительства. Сейчас поменяли пять членов Кабмина. С конца апреля 2021 г. до середины июля также поменяли пять членов правительства. А это в целом половина состава правительства. Чаще всего изменения происходят «пакетами», когда меняют сразу несколько министров. Это более функционально с точки зрения утверждения кадровых решений в парламенте.

Но это не только тенденция нынешнего года. Если сравнить нынешний состав Кабмина с тем, который был назначен в начале марта 2020 г., то на министерских позициях остались, кроме самого премьер-министра, только восемь членов правительства (чуть более трети). А если сравнивать еще и с Кабмином Гончарука, то в правительствах Президента Зеленского бессменно работают всего три человека – вице-премьер М.Федоров, министр иностранных дел Кулеба (но в правительстве А.Гончарука он работал вице-премьером по вопросам евроинтеграции) и министр юстиции Малюська.

Президент Зеленский ищет более эффективных министров. И поиск идет достаточно интенсивно. Что касается премьер-министра, то в его случае скорее проявляются чудеса аппаратной приспособляемости и политической выживаемости. В очередной раз наблюдается ситуация, когда вроде бы слабый глава правительства, которому все пророчат скорую отставку, достаточно долго удерживается на своем посту. Выживаемость Шмыгаля объясняется тем, что он выступает в роли дисциплинированного исполнителя решений, принимаемых в Офисе Президента. Но он также научился умело нейтрализовывать потенциальных конкурентов.

Еще одна примечательная тенденция – в правительстве постепенно увеличивается представительство партии «Слуга народа». Первым представителем этой партии в правительстве стал вице-премьер Михаил Федоров. Напомню, что он был шестым номером в предвыборном списке партии Владимира Зеленского. В июне прошлого года министром культуры и информационной политики стал Александр Ткаченко, депутат от партии «Слуга народа», возглавлявший парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике. В мае 2021 г. министром инфраструктуры был назначен Александр Кубраков. В правительство он пришел с должности главы Автодора, но осенью 2019 г. успел несколько месяцев поработать депутатом парламента, куда был избран по списку партии «Слуга народа». В июле 2021 г. министром внутренних дел стал Денис Монастырский, еще один народный депутат от «Слуг народа» (он также был главой профильного парламентского комитета). И вот теперь в состав правительства вошла Ирина Верещук, которая была одной из наиболее заметных представительниц парламентской фракции «Слуг народа». Таким образом, почти каждый четвертый член нынешнего Кабмина делегирован от президентской партии. Но министрами становятся те депутаты, которым доверяет Президент, и которые зарекомендовали себя в качестве активных и успешных членов команды. И представительство «Слуг народа» в правительстве может увеличиться.

Дело в том, что наблюдается еще одна показательная тенденция – в кадровой политике возрастает роль руководства парламентской фракции «Слуг народа». Разные источники говорят, что в этом плане существенно усилилась роль главы президентской парламентской фракции Давида Арахамии, а также Александра Корниенко, руководителя партии «Слуга народа», недавно избранного первым заместителем председателя Верховной Рады. В данном случае речь идет и о подборе кадров, их рекомендации Офису Президенту, а также о прохождении всех потенциальных кандидатов на министерские должности через оценку депутатов фракции. Здесь как раз работают механизмы парламентско-президентской республики.

Нынешние изменения в составе Кабмина наверняка не последние. И вообще, как показала практика последних двух лет, это будет перманентный процесс.