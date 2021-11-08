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Мировая экономики может столкнуться с явлением стагфляции,
однако ее риски не очень велики, так как основной причиной ускорения инфляции
сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики,
заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Стагфляция — это ситуация, когда экономический спад или
стагнация сопровождаются ростом цен. Греф полагает, что к середине 2022 года
глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика
цен нормализуется.
«Основная причина мировой инфляции — это более быстрое, чем
ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка
предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное
давление», — отметил Греф.
Среди причин инфляции он назвал нарушение технологических
цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные
климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют
повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что существует
риск развития сценария стагфляции мировой экономики и порекомендовал странам
G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с
целью контроля над инфляцией.