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Мировая экономики может столкнуться с явлением стагфляции,

однако ее риски не очень велики, так как основной причиной ускорения инфляции

сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики,

заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Стагфляция — это ситуация, когда экономический спад или

стагнация сопровождаются ростом цен. Греф полагает, что к середине 2022 года

глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика

цен нормализуется.

«Основная причина мировой инфляции — это более быстрое, чем

ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка

предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное

давление», — отметил Греф.

Среди причин инфляции он назвал нарушение технологических

цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные

климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют

повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что существует

риск развития сценария стагфляции мировой экономики и порекомендовал странам

G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с

целью контроля над инфляцией.





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