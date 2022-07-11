Стартовал новый поток Клуба экспортеров в рамках Базовой кафедры организации внешнеэкономической деятельности предприятия в АНО «Центр экспорта Ярославской области». Спецпроект реализуется по инициативе Правительства региона совместно с ЯрГУ им. П.Г Демидова и направлен на подготовку специалистов для экспортно ориентированных компаний.

Студентам программы «Мировая экономика и международный бизнес» предстоит разработать экспортные стратегии для четырех региональных предприятий — «Балтийская мебельная фабрика», «Дизель», «Корд» и «АМТ».

— Экспортная среда региона диктует запрос на подготовку специалистов, уверенно работающих в практическом поле. С этой целью в прошлом году мы запустили уникальный формат взаимодействия университета, бизнеса

и государственных институтов поддержки, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Студенты могут применить свои знания на практике и получить опыт работы над собственным проектом. Кроме того, участие в проекте открывает ребятам реальные перспективы для трудоустройства.

В течение трёх месяцев студенческие команды будут искать новые целевые рынки, изучать опыт зарубежных конкурентов, анализировать данные таможенной статистики, работать с потенциальными деловыми партнерами. Курировать их работу будут руководители компаний и эксперты регионального центра экспорта. По итогу каждая команда подготовит свой проект. Защита проектов пройдет в октябре.

В прошлом году участниками «Клуба экспортеров» были три компании. Коммерческий директор одной из них — «Парижская коммуна ЛТД» — Екатерина Малиновская рассказала, что в проектах ребят оказалось много интересных для компании идей и предложений. Часть из них уже удалось реализовать на практике.

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