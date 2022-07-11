Президент США Джо Байден сообщил, что поедет в Саудовскую Аравию, чтобы сдержать Россию и Китай. По мнению аналитиков, американский лидер собирается встретиться с саудовским принцем, чтобы обсудить ситуацию с энергоресурсами и отсечь нефтяные доходы РФ. В интервью «Московской газете» кандидат исторических наук, политолог Олег Кузнецов допустил, что Байден, вероятно, пытается уговорить Саудовскую Аравию увеличить объем нефтедобычи и тем самым сбить мировые цены на нефть

«Первое, что бросается в глаза в преддверии визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, – информационная помпа, с которой преподносится предстоящая встреча американской аудитории. От имени президента США спичрайтеры подготовили об этом статью для The Washington Post, в которой публично продекларировали цели и задачи визита. Это выглядело так, словно Вашингтон едет на поклон к саудовским нефтяным шейхам. Ничего подобного ранее в истории не случалось. СА ранее не воспринималось властями США как равноправный партнер, в роли которого на Ближнем Востоке для Америки всегда выступал Израиль. Сейчас для хозяина Белого дома все кардинально изменилось, и он вынужден искать дружбы с саудитами, привлекая к данной инициативе максимум внимания мировой прессы. Это свидетельствует о том, что дела в экономике и внутренней политике у администрации Байдена совсем анархичные, причем в гораздо большей степени, чем об этом пишет американская пресса. Байден, безусловно, в курсе об этом, поэтому вынужден ехать на поклон к арабам, чтобы уговаривать их увеличить объем нефтедобычи и тем самым сбить мировые цены на нефть, взлетевшие вверх из-за событий вокруг Украины», – сказал Олег Кузнецов.

По словам политолога, в США не всем по нраву предстоящая встреча, поэтому поездка Байдена на Ближний Восток подвергается ожидаемой критике со стороны американских правых – от неоконсерваторов до традиционалистов, что сейчас объективно вносит еще больший раскол в политический класс Соединенных Штатов, особенно накануне выборов в Конгресс США, предстоящих в ноябре.

«Если данный визит не принесет каких-либо конкретных и реальных практических результатов, то он вполне может поставить «жирный крест» не только на будущем всего политического окружения Байдена, но и на стоящих за ними «социалистах» в рядах Демократической партии США, приведший Байдена и Харрис на американский политический Олимп. Менее чем через неделю станет понятно, насколько усилится внутриполитическая турбулентность в Соединенных Штатах и каких экстраординарных мер она потребует для своего преодоления. Визит на Ближний Восток станет для Байдена и его команды своего рода «моментом истины», который даст понять, является ли Америка по-прежнему эгоцентричной единоличной «королевой мира», или эра ее былого величия уже закончилась, и мы наблюдаем кризисную страну», – добавил Олег Кузнецов.

Напомним, Джо Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. По данным американских СМИ, обсуждаться будут поставки оружия в Украину и ситуация с энергоресурсами.

«Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию», — заявил президент США. Однако, по его словам, эта поездка важна со стратегической точки зрения.

Ранее государства из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в первую очередь Саудовская Аравия, отказались увеличивать добычу нефти по запросу Запада.