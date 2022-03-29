Исполком СНГ провёл 28 марта заседание экспертной группы по согласованию проекта Положения о Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств СНГ в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Представители из стран Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполкома СНГ приняли участие на совещании.

Сообщается, что заседание стало продолжением работы, который ранее был определен на первой встрече уполномоченных по правам ребенка стран СНГ.

Ранее Исполком и аппарат при президенте России по правам ребенка предложили проработать и внести соответствующие предложения касательно формата деятельности омбудсменов.

В данном русле, были рассмотрены и согласованы проекты решения Совета МИД о Комиссии по защите интересов детей и Положения о данной структуре, включая функции и действия.

Дополнительно, было отмечено, что взаимодействие будет опираться на приобретенном опыте совместной кооперации, а будущее партнёрство позволит объединить усилия для решения вопросов международной детской политики на территории Содружества.