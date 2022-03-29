«По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены в западную Украину. 375 участников программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже обработаны», – пишет она.

Свириденко напомнила, что программой релокации может воспользоваться каждый предприниматель, бизнес

которого оказался под угрозой из-за войны. Речь идет как о крупных производствах, так и о малых предприятиях, где работает несколько десятков человек.

Для помощи с релокацией нужно заполнить заявку по ссылке. Государство поможет подобрать площадки для размещения производства, переместить и расселить персонал, а также найти работников на месте после переезда.

Также государство обеспечит логистику, предоставив собственный транспорт. Для этого будут использованы мощности «Укрзалізниці» и «Укрпошти», а в случае дополнительной необходимости привлекаются субподрядчики, имеющие возможность транспортировать грузы.

«Масштабное перемещение бизнеса

на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом», – подчеркнула министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, «должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины». Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. «Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены», – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.

17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы «5–7–9%». Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.

«Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой», – сказал Зеленский.