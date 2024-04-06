К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 25 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.

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Валюта

Открытие 5 апреля

Закрытие 5 апреля

Изменения

доллар

38,96/39,01

38,83/39,16

13/15

евро

42,20/42,25

41,95/41,98

25/27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,38 грн. Евро покупают за 42,25 грн., а продают за 42,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,23−39,33, евро — 42,70−42,85 грн.

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