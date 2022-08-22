С 1 ноября 2022 года Сербия прекратит импорт российской нефти из-за европейского эмбарго. Об этом заявил президент Александр Вучич, пишет РБК-Украина.

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В частности, он прокомментировал возможность упразднения Европрайда в Белграде.

«Мы просто болтаем о чепухе вместо того, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электричеством, что мы будем делать с нефтью. После ноября российской нефти для нас больше не будет, мы под санкциями. Чтобы мы не говорили о газе, о мазуте и угле… Мы просто говорим о чепухе, потому что это самое простое», — отметил Вучич.

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Напомним

Сербия не вводила санкции против России и не присоединялась к эмбарго Европейского союза на российскую нефть, поэтому через него не сможет получать нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

Вучич уже говорил, что Белграду придется искать альтернативных поставщиков.

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