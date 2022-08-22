За последние сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 55 мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Литву, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГЛ).

В воскресенье на латвийской границе было зафиксировано 15 попыток незаконного пересечения границы, а в субботу польские пограничники развернули 24 мигранта.

В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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Департамент миграции возобновляет прием в порядке живой очереди

ВИЛЬНЮС, 22 августа, BNS — После более чем месячного перерыва Департамент миграции (ДМ) с понедельника возобновляет прием жителей в порядке живой очереди во всех отделениях обслуживания клиентов.

Как сообщается, поскольку наибольший поток клиентов обслуживается в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, специалисты в этих городах будут обслуживать клиентов в продленные часы и в выходные дни в августе: с понедельника по четверг с 7.30 до 18.30, по пятницам в 7.30-17.15, по субботам и воскресеньям в 7.30 -16.30.

Департамент приостановил обслуживание в режиме живой очереди для желающих заменить или получить новые паспорта с 4 июля, прием клиентов таким образом осуществлялся только в отделении в Вильнюсе.

В целях обеспечения бесперебойной выдачи паспортов заявления о выдаче или замене паспортов будут приниматься в августе только в общем порядке, то есть в течение одного месяца, заявления о срочной выдаче документов пока не принимаются.

Для желающих заказать паспорт в порядке особой срочности, то есть в этот же день, возможность живой очереди по-прежнему сохраняется только в Вильнюсе, в будние дни.

Выдача удостоверяющих личность карточек продолжится в обычном порядке – в течение месяца, пяти рабочих дней или одного рабочего дня. Обменять или получить новую карточку жители смогут после того, как встанут в живую очередь в любой отдел обслуживания клиентов ДМ.

По вопросам выдачи или замены личного документа можно обращаться в любой отдел обслуживания клиентов ДМ, независимо от задекларированного места жительства.

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Билотайте поинтересуется в Клайпеде охраной границы

ВИЛЬНЮС, 22 августа, BNS — Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник посетит Клайпеду и поинтересуется, как осуществляется охрана государственной границы, встретится с мэрами и главами администраций самоуправлений Клайпедского района.

«Являясь нашим единственным портовым городом, Клайпеда является исключительным регионом как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики. Из-за геополитических угроз побережье становится зоной повышенного риска, поэтому мы уделяем особое внимание охране как водных, так и сухопутных границ. Мы принимаем все меры, чтобы жители побережья чувствовали себя в безопасности и были должным образом проинформированы о том, как действовать в случае возникновения угроз», — сказала Билотайте для пресс-релиза министерства.

Министр пометит специальным знаком об укрытии первое здание в Клайпеде – Молодежный центр Королевы Луизы.

Самоуправление Клайпеды наметило в общей сложности 38 пригодных для укрытия строений, в которых можно было бы разместить около 3634 жителей из 165 тыс. 710 или 2% населения города.

В этих специально обозначенных сооружениях жители в случае воздушной тревоги смогут найти краткосрочное убежище.

В Клайпеде также есть 32 строения для коллективной защиты, где во время экстремальной ситуации может укрыться около 32% населения города.

По словам министра, сеть убежищ необходимо расширять.

На встречах с мэрами и главами муниципальных администраций Клайпеды, Клайпедского района, Кретингского района, Неринги, Паланги, Скуодасского и Шилутского районов Билотайте обсудит Программу развития регионов на 2021-2030 годы, а также осуществляемую МВД реорганизацию Государственной службы.