Российские войска потеряли за 9 дней войны против Украины более 9 тысяч личного состава, 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и другую военную технику.

Как передает Укринформ, об этом Фейсбуке сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

В частности с 24 февраля по 4 марта захватчики потеряли: 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк, 939 ББМ, 18 средств ПВО, 50 РСЗО, 404 единицы автомобильной техники, 60 цистерн с ГСМ, 105 артсистем и 3 БПЛА ОТР.

В Минобороны отметили, что данные уточняются, подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23:00 4 марта на Харьковском направлении Вооруженные Силы Украины оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.