Опубликовано: 04.03.2022 20:58

Миллиард рублей заработали в прошлом году на электронной торговле предпринимательницы республики

Накануне 8 Марта в Казанском Кремле состоялась традиционная встреча Президента Рустама Минниханова с женщинами-журналистами, представляющими республиканские и федеральные СМИ. На встрече обсудили вопросы предпринимательства, демографии, реабилитации после ковида и инфраструктурного развития Татарстана.

–По большому счёту, из-за пандемии вот уже два года как мы живём в очень непростое время. Многие ушли работать в онлайн. Но ваша профессия требует, чтобы вы всегда были на своём посту, за что мы очень вам благодарны, – подчеркнул глава республики, открывая встречу.

Политическая ситуация сегодня в стране и в мире сложная. И очень важно достоверное информационное сопровождение событий. Ваш профессионализм и умение работать с людьми – это большая поддержка для общества, – отметил он.

Подобные встречи всегда проходят в уютно-торжественной атмосфере, а беседа с руководителем республики ведётся непринуждённо. И хотя у всех её участников настрой был больше на праздник, удалось поговорить и о серьёзных вещах.

ЧТО ПРОДАЮТ ЖЕНЩИНЫ?

И прежде всего – об электронной торговле.

Она с каждым годом набирает обороты. И реалии таковы, что если упустить какой-то момент в её развитии, то очень сложно будет запрыгнуть в отъезжающий поезд. В республике это хорошо понимают. Поэтому в Татарстане создаётся для этого вся необходимая инфраструктура. Перед встречей с Президентом журналисты побывали на экскурсии в логистическом центре одного из крупных маркетплейсов, которые работают в республике.

На первом месте у прекрасной половины реализация одежды. Затем идут товары для дома и сада. Также в тренде детские товары и всё, что связано с красотой и здоровьем

Ещё два года назад на этом месте было поле, а сегодня здесь огромный современный склад с металлическими стеллажными системами. Полки полностью заставлены продукцией. В логистическом центре находится более 7,5 миллиона единиц товара. Ежесуточно в среднем отгружается сто двадцать тысяч заказов. Рядом с огромным зданием ведётся строительство ещё одного – наглядный пример того, что электронная коммерция будет только наращивать обороты. Внутри очень оживлённо – ребята в спецформе очень быстро перекладывают товары в контейнеры. Жизнь тут кипит, как в муравейнике.

Что касается женщин, то всё больше их открывают в республике своё ИП или становятся самозанятыми. В частности, только на этой площадке продают свою продукцию более тысячи женщин-сейлеров. На первом месте у прекрасной половины реализация одежды. Затем идут товары для дома и сада. Также в тренде детские товары и всё, что связано с красотой и здоровьем. За прошлый год дамы заработали около миллиарда рублей только на этой площадке.

БУДУЩЕЕ ЗА МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

– В 2020 году глава республики поставил перед нами задачу – упростить вывод предпринимателей на маркетплейсы, – рассказал журналистам уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей – помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев. – Дело в том, что торговые онлайн-площадки занимают семьдесят процентов всей электронной торговли. Оборот по прошлому году топ-6 маркетплейсов, с которыми мы работаем, составил три триллиона рублей. Если сейчас мы не обеспечим выход наших предпринимателей на крупные электронные торговые площадки, туда выйдут другие. И это произойдёт очень быстро. Осталось два года, чтобы занять ещё какие-то ниши. Потом конкуренция станет жёстче. Это время нельзя потерять.

В марте прошлого года в Татарстане был создан Центр электронной торговли – компания в статусе некоммерческой организации сопровождает предпринимателя от момента, когда он узнал, что такое маркетплейс, до первых десяти продаж. Все эти услуги предоставляются нашим бизнесменам бесплатно, – подчеркнул Фарид Абдулганиев. – Здесь поддерживают не только информационно, но и помогают с описанием товара, упаковкой, созданием контента и даже с фотографиями.

Создание такого центра уже даёт свои плоды. За прошлый год 3,5 тысячи предпринимателей, которые до этого не работали с платформами электронной коммерции, сделали на них свои десять и более продаж. Более того, если полтора года назад республика по электронной торговле входила в двадцатку лучших регионов страны, то сейчас вошла в топ-5.

ТАТАРСТАН ВСТРОЕН В ЛОГИСТИКУ

В прошлом году по поручению Президента РТ в республике была разработана концепция электронной торговли. На её основе была принята соответствующая программа. Пока Татарстан – единственный субъект России, где есть такой документ, который определяет задачи, необходимые для развития электронной торговли в нашем регионе. Помимо помощи предпринимателям, с крупными логистическими компаниями ведётся работа по совершенствованию транспортной доставки. Также акцент сделан на обу­чение, так как при создании маркетплейсов нужны новые знания и профессии.

С каждым районом Татарстана в этом направлении также ведётся работа, чтобы на местах появлялась та или иная структура электронной торговли – постаматы, пункты выдачи заказов, приёма заказов, офисы транспортных компаний. Всего есть восемь видов услуг, которые так или иначе должны быть представлены во всех муниципалитетах. Торговые онлайн-площадки придут и на сельские территории, поэтому здесь также необходимо быть готовыми к их организации.

– Те вызовы, с которыми мы столкнулись во время пандемии и которые есть сейчас, работают на руку электронной торговле, – считает Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. – Сейчас идёт перестройка логистических цепочек, но самое главное – в этот процесс встроен Татарстан. Республика занимает достойное место в такой логистике, и мы должны сделать всё, чтобы этот поток стал ещё более серьёзным.

На встрече с Президентом в Казанском Кремле журналисты поинтересовались у Рустама Минниханова, пользуется ли он услугами маркетплейсов и покупал ли что-то через интернет.

По мнению Президента, электронная торговля является очень перспективным направлением. В качестве примера он привёл данные за 2021 год – тогда количество предпринимателей из Татарстана на маркетплейсах выросло в семь раз. Рустам Минниханов рассказал, что совершал покупки в интернете. «Я попробовал – заказал толстовку, – рассказал он. – Всё работает: и деньги взяли, и толстовку отдали».

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

Ответил глава республики на другие вопросы участниц встречи. Они касались прежде всего социальной сферы.

Говоря о вопросах нехватки школ, детсадов, поликлиник в новых жилых массивах, Президент заявил, что проблему надо решать комплексно. «При принятии решения застройщик тоже должен участвовать: или поликлинику построить, или детский садик. Вообще, комплексная застройка в этом и заключается – в развитии транспортной, социальной инфраструктуры. Это то, что необходимо жителям», – сказал Рустам Минниханов.

Президент также сообщил, что в республике не решена проблема со строительством инфраструктуры для многодетных семей. «Мы бесплатно раздали земли, а инфраструктуры там нет, – сказал он. – По расчётам, которые были сделаны пять – семь лет назад, на тот объём инфраструктуры нужно было 40–45 миллиардов рублей. Это огромные цифры. Без серьёзной федеральной поддержки такие вопросы будут решаться непросто».

Среди актуальных вопросов – сфера материнства и детства. Здесь остро стоит проблема снижения рождаемости, демографическая ситуация в целом

Была затронута на встрече тема об организации реабилитационных мероприятий для переболевших новой коронавирусной инфекцией, Президент сообщил, что реабилитация после Covid-19 очень важна. В Казани на базе Городской клинической больницы №7 был открыт лечебно-реабилитационный центр, оснащённый самым современным оборудованием. В целом в городах республики для этого создаются необходимые условия.

Среди актуальных вопросов – сфера материнства и детства. Здесь остро стоит проблема снижения рождаемости, демографическая ситуация в целом.

Мы видим, что Covid-19 серьёзно повлиял на увеличение смертности, снижение среднего уровня продолжительности жизни, отметил Рустам Минниханов. Он также напомнил, что в Казани на днях заложили камень в основание строительства нового современного перинатального центра. Одна из важных задач сейчас – повысить рождаемость.

Встреча завершилась на мажорной, праздничной ноте. Глава республики вручил государственные награды отличившимся представителям средств массовой информации. И как вишенка на торте – совместная фотография участников встречи с Президентом Татарстана.

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Фото: пресс-служба Президента РТ

































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